Alpha Realtors anuncia inversión de US$ 80 millones en Uruguay para desarrollar 10 edificios
La inmobiliaria prevé desarrollar 10 edificios durante los próximos seis años y aumentar su red de agentes desde 120 a 250 personas hacia 2028.
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La firma inmobiliaria Alpha Realtors anunció un plan de inversión por US$ 80 millones en Uruguay para los próximos seis años, con el objetivo de desarrollar 10 nuevos edificios que sumarán más de 30.000 metros cuadrados construidos y unas 300 unidades.
La compañía informó que actualmente cuenta con un edificio ya entregado, un proyecto en construcción completamente vendido y dos desarrollos en etapa de lanzamiento. En conjunto, estas iniciativas superan los 10.000 metros cuadrados y representan una inversión cercana a US$ 17 millones.
Según datos entregados por la empresa, su actividad también incluye la intermediación inmobiliaria, área en la que concreta cerca de mil operaciones al año. Durante el primer trimestre de 2026, además, superó el millón de dólares en boletos de reserva.
La firma señaló que parte de su estrategia considera atraer inversionistas regionales e internacionales para financiar proyectos inmobiliarios en Uruguay. De acuerdo con la compañía, los inversionistas argentinos representan cerca del 10% de la cartera vinculada a sus desarrollos, aunque también observa interés desde Brasil, Estados Unidos y Europa.
Además de sus proyectos propios, Alpha Realtors desarrolla iniciativas bajo la modalidad de encargo, en la que inversionistas financian emprendimientos inmobiliarios mientras la empresa se encarga de la gestión del proyecto.
Fundada en noviembre de 2024, la compañía proyecta ampliar su red de agentes asociados desde los actuales 120 a 250 durante los próximos años.
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