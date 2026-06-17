La arista por eventual lavado de activos que persigue la Fiscalía en Sartor
Se inició por una denuncia y se centra principalmente en movimientos de dinero al extranjero.
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En completa reserva avanza una desconocida dimensión del Caso Sartor, la trama de inversiones con partes relacionadas desatada al interior de los fondos de la gestora Sartor AGF.
Según pudo corroborar DF con fuentes al tanto de la causa, el Ministerio Público lleva adelante una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
La arista se desarrolla en paralelo a la causa principal, comenzada en 2024, que acumula más de 10 querellas por delitos como estafa, administración desleal y negociación incompatible, entre otros, en contra de los socios de Sartor AGF y sus exdirectores y exejecutivos.
Iniciada durante el año pasado, la investigación por lavado de activos es una de las aristas del caso más jóvenes. A diferencia del resto de la causa, protagonizado por querellas de presuntas víctimas y otros incumbentes, este frente por un eventual blanqueamiento de capitales se habría iniciado mediante una denuncia ante el Ministerio Público.
De acuerdo con conocedores del caso, su foco estaría en inversiones que realizaron los fondos de inversión de Sartor en el extranjero relacionados a los controladores del grupo, como por ejemplo, el proyecto inmobiliario “Faena Residences Miami” en Miami, Estados Unidos, a través de la sociedad Downtown Investments.
Las diligencias
En tanto, la arista principal del caso avanza con miras a una eventual formalización.
Con diligencias realizadas tanto por Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, como por el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad, el Ministerio Público han recabado antecedentes mediante declaraciones y peritajes.
Actualmente, parte de los esfuerzos se enfocan en la revisión de cuentas bancarias y movimientos de recursos, buscando establecer la trazabilidad del dinero. Además, ya se estarían definiendo las distintas responsabilidades de los imputados.
“Hay muchas víctimas y un montón de dinero involucrado, eso requiere que se precise lo más posible lo que pasó”, señaló uno de los intervinientes.
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