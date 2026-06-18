Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"

El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".

Un salto desde 11 a 21 socios consiguió dentro de un año y medio la Asociación de Legaltech Chile (Altech) tras conformarse a inicios de 2025. De ellas, siete se sumaron este mes y la apuesta es seguir creciendo. El gremio agrupa a empresas y startups vinculadas a la innovación tecnológica en el ámbito legal chileno, figurando firmas enfocadas en -por ejemplo- automatización documental, servicios legales digitales y resolución de conflictos online.

La autentificación vía clave única y la firma electrónica son solo algunos de los avances que permitieron -según el director ejecutivo de Altech, Esteban Ruiz- que en Chile esté asentado un ecosistema legaltech, lo que además fue de la mano de la irrupción de la inteligencia artificial que confirmó -en un mundo reacio a la tecnología- los procesos podían ser más eficientes, eficaces y mejores.

"Hoy Chile tiene incluso una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina, porque tiene las condiciones y además nosotros en Latinoamérica compartimos también un lenguaje común desde el derecho", sentencia el timonel del gremio a DF.

Ruiz destaca que Chile es un país ordenado, tiene instituciones que funcionan y servicios estatales digitalizados. Adelanta que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar y pueda hacerse realidad esto de ser un producto de exportación no tradicional".

A su juicio, lo anterior se logra con diálogo entre el sector público y el privado, fijándose metas de lo que se quiere lograr como sociedad. "El salto es definir la política pública de cómo queremos avanzar en esto, cómo el Estado puede ser también un apalancador, porque finalmente, cuando hablamos de temas legales, también hablamos de datos públicos, de cómo interoperar sistemas". Esto último, detalla, porque todavía existen muchos sistemas públicos que operan como islas.

Y remarca que la meta final es construir un sistema legal más eficiente, accesible y cercano porque esto tiene que ver con acceso a la justicia: "Cuando hablamos del sistema legal, hablamos de un derecho humano".

Para Ruiz, Chile está en un proceso donde hay cambios importantes a partir de -por ejemplo- la Ley de Protección de Datos. Pero también, al estar en discusión en el Congreso el proyecto de inteligencia artificial. Advierte que la clave es cómo equilibrar la regulación y no se mata la innovación: "Nosotros nunca vamos a ser un constructor de modelos de inteligencia artificial, pero sí podemos ser un habilitante para aprovechar esa tecnología y construir servicios distintos".

Eso sí, reconoce que hay una preocupación, ya que en ciertos ámbitos -con la nueva ley de datos- se están generando restricciones que dificultan el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en información pública. Detalla que se acercaron al Poder Judicial para abrir esa conversación, de tal manera de buscar la forma para que las industrias que utilicen esos datos lo hagan en forma legal, autentificada, segura y confiable.

En cuanto a lo que sería una buena señal del gobierno para potenciar este ecosistema, Ruiz apunta a que el gobierno tiene que generar un consenso y algún proyecto de ley que permita empezar a trazar un Estado más moderno y digital. Si bien reconoce que hay acciones como el "gobierno digital", asegura que "falta una agenda legislativa para reunir todas las cosas que se hacen aisladamente y darle concordancia y un camino de hacia dónde quiere desarrollarse Chile".

Y sentencia: "La transformación digital tiene que ser entendida como una política de desarrollo económico".

"El abogado no va a desaparecer"

Consultado sobre cómo se está dando la relación de estas empresas con los estudios de abogados, el líder del gremio relata que hay varias firmas que están entendiendo este cambio, aunque aún se advierte un sistema entre "asustado y agnóstico".

Pero advierte: "Hay bastantes voces que dicen 'no, el abogado va a desaparecer'. Creo que el abogado no va a desaparecer. La gran diferencia es abogados que sepan utilizar la tecnología y los que no, y esto ya ha pasado". De ahí que cree más bien que el principal desafío no es tecnológico sino cultural.

Instala que se necesitará replantear la formación de los abogados en esta materia, pero deja en claro que la tecnología nunca reemplazará el criterio jurídico legal. "Eso es irremplazable".

El perfil de los socios de Altech

Gestión legal y operación jurídica

Plataformas que ordenan el trabajo legal: causas, contratos, tareas, proveedores, documentos, flujos internos y gestión de equipos legales.

Empresas: Lemontech, Webdox, Sistadem, Inprovider

Automatización documental, firma e infraestructura digital

Soluciones que permiten crear, firmar, validar, certificar, notificar o administrar documentos jurídicos de forma digital.

Empresas: Ecert, Ailex Tech, Notifica Legal

Investigación y analítica jurídica con IA

Herramientas que usan IA o analítica para buscar, analizar, redactar, clasificar información jurídica o apoyar la toma de decisiones legales.

Empresas: Spektr, Magnar, Juztina, Thomson Reuters

Compliance, riesgos y RegTech

Plataformas que ayudan a empresas a cumplir normas, prevenir riesgos, gestionar controles, monitorear obligaciones y dejar evidencia.

Empresas: Alto, Admiral One, Lidia 360.

Servicios legales digitales y nuevos modelos de atención

Modelos que entregan servicios legales usando tecnología, estandarización, automatización o canales digitales para personas, pymes o empresas.

Empresas: Legal Chile, Legalfit, Total Abogados, Defensa Deudores, Lexy.

Resolución de conflictos online y justicia digital

Soluciones que permiten resolver disputas, gestionar conflictos, orientar usuarios o apoyar procesos vinculados al sistema de justicia.

Empresas: Resolución en Línea

Partner e implementación tecnológica

Empresas de consultoría y servicios especializados que ayudan a organizaciones a incorporar, adoptar e implementar tecnología legal y procesos de transformación digital.

Empresas: AZ, Laku