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Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"

El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 15:31 hrs.

tecnología Inteligencia Artificial gremios servicios Karen Peña
<p>Esteban Ruiz, director Ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile (Altech). Foto: Verónica Ortiz</p>

Esteban Ruiz, director Ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile (Altech). Foto: Verónica Ortiz

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