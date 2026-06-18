Presidenta del Banco Central llama a mirar con atención los factores que están afectando al mercado laboral
Costos laborales, factores demográficos y automatización fueron los elementos mencionados por Rosanna Costa en una exposición en Icare.
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Este jueves, en el marco de la ya habitual presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) ante empresarios en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, abordó la mirada del ente emisor sobre el mercado laboral, levantando algunas preocupaciones en un contexto donde la tasa de desocupación se empinó a un 9,1% en el trimestre concluido en abril.
En su exposición, Costa confirmó que desde el Banco Central se percibe una “creación de empleo relativamente débil” acumulada en las últimas mediciones, donde mencionó además “factores de ciclo” como “un desempeño más bajo en la economía en el primer trimestre”, así como “factores estructurales” donde no se sabe si “este cambio en los precios relativos entre capital y trabajo acelera o no un cambio en la composición”.
La timonel del Consejo agregó que estos factores son “elementos que se están conjugando y que podrían potenciarse dentro del mercado laboral”.
Este punto, según profundizó, responde a diversos “elementos que están detrás del comportamiento del mercado laboral”, donde mencionó factores como costos laborales y cambios demográficos, además de un especial énfasis en el impacto de la tecnología y automatización en el plano laboral.
En esa línea aseguró que desde el Banco Central también se debe seguir trabajando y profundizando para entender “de qué manera la tecnología, automatización y la inteligencia artificial están penetrando en las firmas locales”, comprendiendo además de qué forma eso es “en algunos casos complemento o sustituto del trabajo”.
Además, dejó ver que existe “evidencia distinta en diversos países porque el impacto que pueda tener la tecnificación se relaciona mucho con la composición productiva”.
Asimismo, la timonel del instituto emisor afirmó que en cuanto a los costos laborales, estos tienen un impacto distinto en “aquellas firmas en las que hay una proporción mayor de trabajadores cerca del salario mínimo”, por lo que los costos laborales “han tenido una incidencia dentro de un conjunto de factores que hay que tomar en cuenta en el análisis del mercado laboral”.
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