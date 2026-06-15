Caso Sartor: Toesca pide rechazar reorganización de matriz de la AGF

En su calidad de gestora del fondo “Sartor Táctico”, acusó que la sociedad ligada a Pedro Pablo Larraín busca “burlar el derecho de sus acreedores”.

La solicitud de apertura de un proceso de reorganización por parte de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., matriz de Sartor AGF y cuyo principal socio es Pedro Pablo Larraín, sigue motivando pronunciamientos de los acreedores.

La sociedad pidió el 4 de junio ante el 15° Juzgado Civil de Santiago iniciar el proceso para “retomar la estabilidad financiera”, asegurando que mantiene una cartera de financiamientos e inversiones por unos $ 25.000 millones.

Todo, en medio de los últimos pasos de la liquidación forzosa, es decir, la quiebra, de Asesorías e Inversiones Sartor por más de $ 5.700 millones.

A los comentarios del principal acreedor, Bci Corredores de Bolsa -que denunció “manifiesta mala fe procesal”-, se sumó recientemente el de Toesca, en su calidad de administradora del fondo “Sartor Táctico”, que también financió a la matriz del grupo.

En una presentación al tribunal, el abogado de Toesca, Cristián Gandarillas, sostuvo que la sociedad busca “burlar el derecho de sus acreedores obviando deliberadamente los efectos de un procedimiento concursal de liquidación forzosa seguido en su contra”.

“Genera una evidente incompatibilidad procesal, toda vez que ambos procedimientos recaen sobre el mismo deudor, persiguen la resolución de una misma situación de insolvencia y producen efectos respecto de un mismo patrimonio y una misma masa de acreedores”, añadió.}

La solicitud de reorganización obvia “deliberadamente los efectos de un procedimiento concursal de liquidación forzosa seguido en su contra”, afirmó Toesca.

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Proceso en marcha

En su escrito al tribunal, Toesca realizó un recuento del proceso de liquidación forzosa iniciado en enero de 2025 por la corredora de Bci.

Según relató, en febrero, Asesoría e Inversiones Sartor se opuso a la demanda y, en caso de ser rechazadas sus excepciones, solicitó acogerse a reorganización.

Finalmente, el 7 de mayo de este año, el 13° Juzgado Civil de Santiago rechazó los argumentos de la sociedad de Larraín y ordenó que se dicte su resolución de liquidación.

“La procedencia de la liquidación concursal de Asesorías e Inversiones Sartor ya fue declarada judicialmente, encontrándose únicamente pendiente la determinación de los liquidadores”, añadió Toesca. Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud subsidiaria de reorganización.

De esta manera, su oportunidad procesal para solicitar su reorganización, en el marco de su liquidación forzosa, ya caducó, señaló Toesca.

“Todo esto conlleva a que la solicitud de reorganización de autos deba indefectiblemente ser declarada inadmisible”, concluyó la gestora.

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Sartor: “No pretende a dañar a terceros”

En un escrito posterior, el abogado de Asesorías e Inversiones Sartor, Luis Felipe Castañeda, respondió que “mientras no se dicte resolución de liquidación (lo que no ha ocurrido en la especie), resulta plenamente procedente que la empresa deudora pueda acogerse a reorganización judicial”.

En esta línea, aseguró que el proceso “no pretende dañar a terceros ni corresponde a un derecho no amparado sino que, por el contrario, lo que busca es resguardar el interés de todos los acreedores y no solo el interés de uno solo”.