DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

El abogado, quien además codirige la práctica regional de fintech de la firma, acompañará a Francisca Franzani en la conducción local, en medio de la estrategia de expansión del estudio en el país.

DLA Piper anunció el nombramiento de Jorge Timmermann como socio director adjunto de su oficina de Santiago, cargo desde el cual acompañará a la socia directora Francisca Franzani en la conducción de las operaciones de la firma en Chile.

Según informó el estudio jurídico, la designación forma parte de su estrategia de crecimiento en el mercado local y busca fortalecer el equipo directivo de la oficina chilena, así como consolidar sus capacidades en la región.

Timmermann también codirige la práctica regional de fintech de DLA Piper y cuenta con experiencia en servicios financieros y operaciones corporativas, incluyendo fusiones y adquisiciones (M&A), joint ventures y capital de riesgo.

El socio director de la práctica de Estados Unidos y América Latina de la firma, Francisco J. Cerezo, destacó la relevancia del mercado chileno para la estrategia regional del estudio. “Chile es un mercado clave en América Latina y una puerta de entrada fundamental para la inversión global”, señaló.

Cerezo agregó que la expansión y las inversiones que la firma ha realizado en su oficina de Santiago están alineadas con su estrategia para las Américas. Asimismo, manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo de Franzani y Timmermann, la oficina continuará fortaleciendo su trayectoria de crecimiento.

DLA Piper indicó que su plataforma latinoamericana presta asesoría jurídica a empresas nacionales y multinacionales con operaciones en la región. La firma cuenta con más de 400 abogados en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico, además de equipos transfronterizos con base en Estados Unidos.

A nivel global, el estudio tiene presencia en más de 90 oficinas distribuidas en más de 40 países.