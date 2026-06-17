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DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

El abogado, quien además codirige la práctica regional de fintech de la firma, acompañará a Francisca Franzani en la conducción local, en medio de la estrategia de expansión del estudio en el país.

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Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 15:10 hrs.

abogados Chile empresas estudios legales
<p>DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago</p>

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