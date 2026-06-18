Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas en el Costanera Center y proyecta sumar 5.000 trabajadores en Chile este año

"Refuerza el posicionamiento del país como un hub estratégico de la compañía en América Latina", dijo la empresa.

Mercado Libre inauguró sus nuevas oficinas corporativas en el Costanera Center, con una superficie de 6.000 m2. "Esto representa su mayor espacio de trabajo en Chile y refuerza el posicionamiento del país como un hub estratégico de la compañía en América Latina", dijo la empresa en un comunicado.

La firma de origen argentino destacó que ya cuenta con 3.800 trabajadores en Chile y que proyecta alcanzar los 5.000 a fin de año, de la mano con sus nuevas inversiones.

Las nuevas oficinas también albergarán las operaciones corporativas de Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre.

"Estas oficinas expresan el tipo de empresa que somos y el compromiso que tenemos con Chile. Invertir en un espacio diseñado para que nuestros equipos trabajen mejor es también invertir en las personas que hacen posible que millones de chilenos accedan al comercio digital cada día. Chile es un mercado estratégico para Mercado Libre en América Latina y esta inauguración reafirma ese convencimiento", señaló Alan Meyer, Vicepresidente de la Región Andina de Mercado Libre.