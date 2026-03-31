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Mercado Libre se suma a la ola de inversiones en Chile: desembolsará US$ 750 millones, el mayor monto en su historia en el país

El vicepresidente de la firma para la Región Andina, Alan Meyer, confirmó que lanzarán una tarjeta de crédito para acompañar a Mercado Pago y reafirmó que la empresa está comprometida con "el presente y futuro de los chilenos":

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 13:46 hrs.

MercadoLibre José Antonio Kast inversiones Laura Guzmán
<p>Mercado Libre se suma a la ola de inversiones en Chile: desembolsará US$ 750 millones, el mayor monto en su historia en el país</p>

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