Mercado Libre se suma a la ola de inversiones en Chile: desembolsará US$ 750 millones, el mayor monto en su historia en el país

El vicepresidente de la firma para la Región Andina, Alan Meyer, confirmó que lanzarán una tarjeta de crédito para acompañar a Mercado Pago y reafirmó que la empresa está comprometida con "el presente y futuro de los chilenos":

En su centro de distribución ubicado en Colina y con la presencia del Presidente José Antonio Kast, Mercado Libre anunció este martes lo que, hasta ahora, es su mayor inversión en Chile.

Son US$ 750 millones que, según dijo el vicepresidente de la firma para la Región Andina, Alan Meyer, serán desembolsados con distintos focos: potenciar la red logística que conecta a Chile de Arica a Puerto Williams y expandir los servicios financieros de Mercado Pago a sectores actualmente excluidos entre otros.

"A fin de año esperamos estar inaugurando nuestro segundo centro de distribución en Santiago, de 100 mil metros cuadrados, que tendrá capacidad de albegmrgar más de 15 millones de productos", agregó Meyer.

El ejecutivo envió un mensaje: "Desde el 2019 hemos invertido US$ 2.400 millones en el país, lo que reafirma nuestro compromiso con el presente y futuro de los chilenos".

Asimismo, reveló que Mercado Pago se complementará con el lanzamiento de una tarjeta de credito que "llevará aún más inclusión financiera a millones de chilenos".

Meyer se dirigió directamente a Kast: "Usted y sus ministros aquí presentes han dicho que Chile puede más y nosotros lo compartimos 100%, Chile puede mucho más. Es precisamente por eso que hemos apostado por el país. En momentos muy críticos, Mercado Libre siempre ha creído en todo el potencial que tiene para dar".