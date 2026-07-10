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Mallplaza renueva su primera línea financiera: Felipe Ramírez asume como CFO y Schwietzer parte a Falabella

El operador de centros comerciales informó que el ejecutivo asumirá el 3 de agosto. Reemplazará a Derek Schwietzer, quien liderará Relaciones con Inversionistas y M&A del Grupo Falabella.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 17:14 hrs.

Valeria Ibarra MALLPLAZA FALABELLA mercado financiero
<p>Mallplaza renueva su primera línea financiera: Felipe Ramírez asume como CFO y Schwietzer parte a Falabella</p>

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