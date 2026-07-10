Mallplaza renueva su primera línea financiera: Felipe Ramírez asume como CFO y Schwietzer parte a Falabella

El operador de centros comerciales informó que el ejecutivo asumirá el 3 de agosto. Reemplazará a Derek Schwietzer, quien liderará Relaciones con Inversionistas y M&A del Grupo Falabella.

Movimiento en la cúpula financiera de Mallplaza. La compañía de centros comerciales con operaciones en Chile, Perú y Colombia anunció la llegada de Felipe Ramírez Huerta como su nuevo gerente de Administración y Finanzas (CFO), a contar del próximo 3 de agosto, en reemplazo de Derek Schwietzer Tang, quien emigra al Grupo Falabella -controlador de la firma de malls- para asumir como gerente de Relaciones con Inversionistas y M&A.

El recambio se produce en un momento clave para el operador, que en los últimos años ha consolidado su expansión regional y su posicionamiento bursátil, hitos en los que el CFO saliente tuvo un rol protagónico, según destacó la propia compañía.

Un financiero con ADN inmobiliario

Ramírez no llega de paso por el rubro: acumula más de 20 años de experiencia internacional en alta dirección financiera, desarrollo inmobiliario y planificación estratégica, con un recorrido que cruza el retail, el consumo masivo, la industria farmacéutica y el real estate comercial.

Ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA del IESE Business School de la Universidad de Navarra (España), el ejecutivo inició su trayectoria con posiciones en Lan Airlines y Farmacias Ahumada. Más tarde fue gerente inmobiliario de Parque Arauco para las divisiones de Chile y Colombia, es decir, conoce desde dentro al principal competidor de su nueva casa.

Luego vino una etapa de nueve años en la mexicana Femsa -una de las corporaciones multinacionales más relevantes de Latinoamérica-, donde lideró áreas de Administración y Finanzas y de Desarrollo Inmobiliario. En los últimos meses se desempeñaba como CFO de Farmacias Cruz Verde Colombia.

La huella de Schwietzer

El movimiento no es una salida, sino un enroque dentro del grupo. Según Mallplaza, en sus más de tres años en la compañía Schwietzer lideró el financiamiento estratégico para la consolidación de la firma en Perú, impulsó cifras históricas de rentabilidad y potenció el posicionamiento de la empresa en el mercado bursátil, período en el que la compañía ingresó al índice MSCI Global y obtuvo la calificación de grado de inversión de las agencias internacionales de rating.

Con el cambio, Mallplaza apuesta por un perfil que combina la disciplina financiera con la experiencia en desarrollo de activos comerciales, justo cuando la industria de malls de la región vuelve a mirar el crecimiento con ambición.