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FNE pide a la Corte Suprema confirmar multa de $ 2.400 millones contra matriz de Oxxo por entregar información falsa

El persecutor acusó que la firma dijo que solo tenía en su poder 40 antecedentes de aquellos exigidos por la ley, en circunstancias que poseía, al menos, 60 documentos adicionales. Oxxo Chile dice que actuó de buena fe.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 10:15 hrs.

FNE TDLC Oxxo Valeria Ibarra
<p>FNE pide a la Corte Suprema confirmar multa de $ 2.400 millones contra matriz de Oxxo por entregar información falsa</p>

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