Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa sobre su fusión con Ok Market: la firma niega dolo y adelanta medidas legales

El tribunal sancionó a Cadena Comercial Andina con más de $ 2.400 millones por la infracción. La FNE valoró la decisión como clave para el control preventivo de concentraciones.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 11 de noviembre de 2025 a las 21:20 hrs.

Femsa FNE TDLC Multas consumo Retail
<p>TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa sobre su fusión con Ok Market: la firma niega dolo y adelanta medidas legales</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo Santa Cruz obtiene luz verde para su megaproyecto en Pudahuel tras sortear valla ambiental
2
Empresas

CEO de Empresas Copec a días de elecciones: "Ojalá puedan ayudarnos a enderezar y volver a retomar una clara senda de crecimiento económico"
3
Regiones

Vallenar, Coihueco y Calle Larga entre las comunas que ya ejecutan millonarios proyectos con fondos del royalty minero
4
Internacional

El Reino Unido investiga si los autobuses fabricados en China se pueden apagar a distancia
5
Empresas

Pilotos de Latam iniciarán huelga esta medianoche: acusan que empresa se negó a extender negociaciones ante la DT
6
Regiones

De Italia a O’Higgins: la historia de la empresa europea que conquistó el agro chileno de la mano de un egipcio
7
Empresas

Abra Group logra preacuerdo para incorporar a SKY Airlines al conglomerado y que la familia Paulmann Mast se convierta en accionista de la multinacional
8
Regiones

Latam cancela vuelos de manera preventiva ante negociación con su sindicato de pilotos y el riesgo de una huelga
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete