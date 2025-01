FNE pide al TDLC condenar a Oxxo por entregar información falsa en su operación de concentración con Ok Market

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) avanzó este martes en la segunda arista del requerimiento ingresado en diciembre de 2022 en contra de la Cadena Comercial Andina SpA (CCA) -matriz de Oxxo y vehículo de inversión del grupo mexicano, Femsa- por haber entregado información falsa durante la operación de concentración con OK Market en el año 2021.

En la audiencia realizada hoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para escuchar los alegatos de las partes, la FNE solicitó al Tribunal que aplique una multa a beneficio fiscal de más de $ 5.250 millones (6.500 Unidades Tributarias Anuales) a la matriz de Oxxo.

En particular, la infracción se refiere a la no entrega de unos 60 archivos en que se analizaban posibles áreas de expansión y que no habrían sido presentados "en tiempo y forma".

De acuerdo a lo argumentado por Fiscalía, “cuando notificó la operación, la compañía informó a la FNE que debía analizar 6 archivos, para luego señalar en un complemento que debía remitirse a otros 34 documentos. Sin embargo, posteriormente se pudo acreditar que la empresa se encontraba en poder de, a lo menos, 60 documentos adicionales consistentes en estudios, análisis, informes, encuestas o documentos comparables, que contenían información referida a características del mercado afectado por la operación”.

Así, el abogado de la división de Litigios de la FNE, Cristóbal Méndez Mera, destacó que estos 60 documentos que no fueron aportados y que debieron ser obtenidos a través de diligencias investigativas por el ente persecutor, “contenían información que hubiese permitido tramitar la investigación de modo más eficiente y en un menor tiempo, pues se referían a aspectos sensibles de la caracterización del mercado”.

Además, el representante de la FNE indicó que las defensas opuestas por CCA minimizan totalmente la importancia de informar oportunamente a la Fiscalía Nacional Económica en la notificación de una operación de concentración todos los antecedentes requeridos por la normativa, de manera veraz, correcta, exacta e inequívoca.

Por su parte, Oxxo manifestó que "nuestro actuar ha sido siempre de buena fe y en estricto apego a la legalidad y, con base a ello, seguiremos el proceso legal conforme a lo que en derecho nos compete.

Este requerimiento originalmente contenía también una acusación contra CCA por haber incumplido una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market; arista del caso concluyó en julio de 2023, cuando el TDLC aprobó una conciliación firmada entre la FNE y CCA, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y pagó $ 380 millones a beneficio fiscal.