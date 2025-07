“Los desplazamientos continúan”: CAP calcula impacto de hasta US$ 100 millones por detención parcial de Los Colorados

Desde octubre de 2024, la Fase 5 de la Mina Los Colorados se encuentra detenida. Una inestabilidad en la pared oeste del rajo llevó a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial del Grupo CAP, a paralizar temporalmente la explotación de hierro en la zona. Sin embargo, aún no existe claridad de cuándo podría retomarse la actividad.

La contingencia operacional llevó al principal productor de hierro de la costa americana del Pacífico a constituir una Comisión Geomecánica Independiente, integrada por cinco expertos internacionales en las áreas de geotecnia, hidrogeología, planificación minera y operaciones, que trabajan desde el evento a la fecha, con el fin de evaluar y complementar los estudios realizados por CMP respecto a la falla “por el tiempo que sea necesario”, dijo CAP a DF.

A partir del análisis realizado, la matriz del grupo informó al mercado la semana pasada que “resulta conveniente mantener la suspensión de la Fase 5”. Consultada por este medio, CAP complementó: “Respecto de los hallazgos, los desplazamientos detectados en octubre de 2024 han continuado, aunque sin aceleración”.

“Dificultades como la que enfrentamos en Mina Los Colorados son contingencias que hay que abordar con decisión y agilidad, pero que no nos desvían de nuestra hoja de ruta”, dijo CAP ante la situación que afecta al mayor yacimiento de hierro de Chile.

Dado lo anterior, agregó, “no podemos descartar por completo riesgos a las personas y a la operación en caso de retomar la explotación de esta fase, por lo cual hemos decidido mantener la suspensión”.

La firma precisó que la detención solo afecta a la Fase 5 de la mina ubicada en el valle del Huasco y que la Fase 6 sigue operando.

La minera ha activado planes técnicos, ajustes operacionales y medidas de mitigación, indicó CAP, que aseguran la continuidad de las faenas, la integridad de los activos y la sostenibilidad del negocio.

“Dificultades como la que enfrentamos en Mina Los Colorados son contingencias que hay que abordar con decisión y agilidad, pero que no nos desvían de nuestra hoja de ruta”, destacó el mayor grupo siderúrgico del país.

Impacto en el negocio

El efecto de la detención en el yacimiento de hierro más grande de Chile alcanzará aproximadamente 2 millones de toneladas de concentrado de hierro, las que se disgregan en 1 millón en 2024, 650 mil en 2025 y 400 mil en 2026, detalló la empresa.

Los Colorados aporta con un 50% de la producción de hierro de Compañía Minera del Pacífico, que el año pasado alcanzó un nivel de 15,1 millones de toneladas entre todas sus faenas en Chile.

De esta forma, si este año la filial de CAP repitiera su desempeño productivo de 2024, las 650 mil toneladas menos estimadas para 2025 representarían una caída del orden de 4,3% de la base de producción de CMP y un 8,6% de la Mina Los Colorados.

En cuanto a los resultados, el impacto total estimado para el período 2024-2025 se calcula entre US$ 70 millones a US$ 100 millones en menor Ebitda, el cual fue de US$ 509,4 millones al cierre del año pasado, informó CAP.

En 2024 Compañía Minera del Pacífico cerró con una utilidad de US$ 70 millones, por debajo de los US$ 400 millones de ganancias alcanzadas en 2023. La caída interanual se explicó por la detención de la Fase 5 -que fue informada en octubre de dicho año- y un precio promedio del mineral de hierro de US$ 97,9 por tonelada, un 7,6% menor al registrado en 2023.

Medidas y lo que viene

Además del grupo de expertos, el brazo minero del Grupo CAP ha impulsado una serie de acciones complementarias para mitigar los efectos de la detención de la Fase 5 y reducir su impacto en la operación.

Entre ellas destaca el uso de acopios disponibles dentro de Los Colorados para compensar parcialmente la menor producción esperada en el corto plazo, así como la optimización del diseño del plan minero, indicó la minera.

“Esta optimización incluye ajustes operacionales que permiten el tratamiento eficiente de mineral con leyes más bajas, además de la evaluación de adelantar el procesamiento de mineral proveniente de fases futuras”, detalló y destacó que, sin perjuicio de lo anterior, “mantenemos un monitoreo constante y adaptabilidad frente a eventuales cambios”.

Respecto a los próximos pasos, la prioridad para CAP es actualizar el plan minero de la operación, considerando la restricción de la Fase 5. El análisis incluirá la actualización de las reservas dado el nuevo escenario, condiciones de mercado, entre otros.

“Como resultado, tendremos un vida útil optimizada, que detallará la secuencia de explotación óptima, y con lo cual podremos estimar cuándo se puede retomar la explotación del mineral correspondiente a la Fase 5”, sostuvo el grupo.

En enero de este año, Compañía Minera del Pacífico presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Ajuste y Continuidad Operacional de Los Colorados, que contempla US$ 344 millones de inversión y busca: ampliar la capacidad de procesamiento de mineral, aumentar la producción de hierro y extender la vida útil de la faena hasta 2033.