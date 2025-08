Ministra de Minería afirma que Máximo Pacheco "cuenta con la confianza del Gobierno" tras accidente en El Teniente

Aurora Williams sostuvo respecto a la tragedia que "evidentemente hay algo que no hicimos bien".

La primera vez que se lo preguntaron, evadió la respuesta. La segunda, respondió: "Sí, cuenta con la confianza del Gobierno". La consultada, la ministra de Minería Aurora Williams, contestó así la interrogante respecto a si el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuenta -o no- con el respaldo de La Moneda tras el trágico accidente ocurrido en la mina El Teniente, que dejó seis trabajadores fallecidos.

En entrevista con Radio Universo, la titular de Minería destacó que "hemos visto el compromiso de la empresa" en hacer frente a la tragedia, la que calificó como "un golpe importante". Asimismo, indicó que "hemos pedido toda la celeridad y rigurosidad en la investigación".

Respecto a la responsabilidad de Codelco en el derrumbe, dijo que no correspondía emitir declaraciones antes del término del proceso investigativo, "porque abre conversaciones que son de alta elucubración", indicó.

De todas formas, y ante las declaraciones de Pacheco, quien sostuvo que "vamos a encargar una auditoría internacional para determinar qué hicimos mal", Williams comentó: "Es evidente que algo no funcionó bien, las consecuencias que tenemos son gravísimas. Qué fue lo que no funcionó adecuadamente es lo que es materia de investigación, pero acá hubo errores (...) evidentemente hay algo que no hicimos bien".