Impuestos, crecimiento y primeras medidas al llegar a La Moneda: las definiciones de los voceros económicos de Matthei y Jara

"Volver a crecer. Propuestas económicas de las candidatos presidenciales".

Bajo este lema, Diario Financiero y Deloitte reunieron a los voceros económicos de dos de las candidaturas presidenciales en carrera para llegar a La Moneda.

Así, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, tomó el escenario en representación de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei; mientras que el economista y exasesor del Segundo Piso de La Moneda, Fernando Carmona, hizo lo mismo por la alternativa del oficialismo, Jeannette Jara.

Ante un masivo auditorio, integrado por ejecutivos y asesores de empresas, los economistas contrastaron propuestas en distintos ámbitos, como por ejemplo los motores que buscarán encender para activar el crecimiento de la economía; la necesidad de aumentar o reducir la carga tributaria; y cuáles consideran que son las medidas más urgentes de aplicar en caso de acceder a la máxima legislatura del país.

Crecimiento

Luego de las introducciones realizadas por la directora de Propósito de Deloitte, Jacqueline Plass, y el CEO y regional partner de la firma, Christian Durán, Carmona fue el encargado de abrir la discusión, pero partiendo con un disclaimer: "Yo era el encargado programático, pero ya no sé, por lo que algunas respuestas que dé hoy pueden cambiar después", señaló, desatando algunas risas en el auditorio de Cerro El Plomo. Más tarde, pidió aclarar que su rol era de exencargado programático y hoy director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).

El representante de la candidatura oficialista señaló que al final de un virtual Gobierno "con suerte" se podría llegar a crecer cerca del 4%, enfatizando que para aquello se requiere "mucha cooperación" público privado. "Si no, nos trabamos solos", expuso.

A continuación, ratificó -aunque con matices- la apuesta de la candidatura de la exministra del Trabajo por "tirar" de la demanda interna para impulsar el crecimiento económico, pero sin renunciar a la vocación exportadora del país.

"Lo que tenemos que hacer es agregar valor, complejizar nuestra industria exportadora, pero en cuatro años no es fácil agregar valor, pero en el largo plazo hay que tirar de la oferta con más inversión en capital humano y capacitación", señaló, poniendo como ejemplo que le gustaría ver en Chile empresas como Nokia, que partieron como forestales para hoy transformarse en una gigante tecnológica.

Luego de nuevamente reconocer que fue una "pésima cuña" el señalar en entrevista con Contrafactual de Diario Financiero de que primero había que distribuir para luego crecer, Carmona recalcó que la idea es "estabilizar" en el mediano plazo el crecimiento de la economía, para así evitar la volatilidad del ciclo económico.

"En la medida que distribuimos mejor el ingreso, el crecimiento se hace más estable y resiliente a los shocks internacionales", dijo.

A su turno, Briones declaró que "me alegra que la palabra crecimiento esté de vuelta, al menos a nivel del discurso político. "Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para volver a crecer", dijo, recalcando que nuestro país se ha "achanchado", lo que explica el "mediocre crecimiento" en torno al 2% que relevan las últimas cifras. "Parte de nuestro problema de crecimiento es estructural, no culpa del Gobierno de turno", manifestó.

"Acá no hay una bala de plata. No basta la buena voluntad para que las cosas pasen. El crecimiento no cae de Marte. Hay que hacer la pega. Tenemos un plan osado, audaz", manifestó quien encabezara Hacienda entre 2019 y 2021.

Asimismo, desestimó la idea de Carmona de que primero habría que distribuir para luego crecer: "La distribución del ingreso es importante, pero para distribuir hay que crecer, no poner la carreta antes de los bueyes. Ojalá hayamos aprendido eso".

En esta línea, Briones apuntó a transferencias directas "a la vena" de las personas más vulnerables "sin burocracia", así como poner fichas en industrias de recursos naturales, como la forestal, salmones y minería, particularmente la del litio.

"Es una buena noticia que el antiextractivismo quede fuera del lenguaje. Sintámonos orgullosos de nuestras riquezas naturales. Podemos hacer lo mismo que Noruega, que busca triplicar su producción de salmones. Podemos ser el mayor productor del mundo. Necesitamos un Estado habilitante... con todo si no pa qué", expuso, generando comentarios en la audiencia.

Impuestos

En materia tributaria, Carmona señaló que el plan de la candidatura es primero analizar cómo se está ejecutando el Presupuesto del sector público antes de definir una propuesta para incrementar la carga fiscal. De hecho, dijo que realizarán una revisión de la oferta programática en el aparato estatal.

"Los aumentos de impuestos sin un objetivo de política pública no tienen resultados. Primero, tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, ver si tenemos espacio fiscal para reordenar gasto, si podemos hacer más eficiente el gasto, y eventualmente ver hacia al final, si tuviéramos gastos permanentes generar ingresos permanentes vía impuestos, pero no en magnitudes muy altas, sino que básicamente para ir sosteniendo este gasto", dijo el representante de Jeannette Jara.

De hecho, desestimó que la carta oficialista presente una reforma tributaria de gran envergadura: "Lo que hemos visto es que cada vez que se mandan grandes reformas, nos trabamos en el Congreso porque empezamos una discusión mucho más ideológica respecto de qué tan importante es tener una base tributaria más grande o más chica (...) Cuando logramos encontrar una política pública que todos queremos empujar, es irresponsable tener una política pública permanente sin ingresos permanentes, y ahí todos nos ponemos de acuerdo".

Briones, por su parte, ratificó la idea de la candidatura de aplicar una "fuerte" rebaja del Impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades de las empresas, para pasar del actual 27% a una cifra en torno a un 18% al cabo de una década.

Medidas urgentes

Carmona planteó que una de las primeras medidas que tomará una eventual administración Jara en La Moneda será empujar el aumento del salario mínimo, para eventualmente llevar a un ingreso vital de $ 750 mil.

Briones, en cambio, apuntó a una ley estilo "onmibus" para liberar algunas trabas para la inversión a través de regulaciones del Estado que estarían obsoletas.