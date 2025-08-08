Hacienda da espaldarazo a salmoneras y pide a Defensa acelerar relocalización de las concesiones

Mario Marcel en la Cuenta Pública del Ministerio de Hacienda en Coyhaique, con la subsecretaria Heidi Berner.

Un inesperado espaldarazo a la actividad salmonera dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la cuenta pública de la cartera realizada en Coyhaique este miércoles, donde anunció que la industria será foco de las negociaciones arancelarias con Washington y reveló que solicitó al Ministerio de Defensa acelerar la relocalización de las concesiones acuícolas.

“La industria de salmones es sin duda una industria importante de nuestro país y donde tenemos desafíos de competitividad”, subrayó el ministro, siendo uno de estos escollos la creciente competencia con Noruega, “que se ha fijado metas de crecimiento de su industria que son significativos”.

Otro reto son, reseñó, las “medidas proteccionistas de Estados Unidos”, donde Hacienda tiene mucho que decir. Por lo pronto, el timonel de Hacienda dijo que “en lo que tiene que ver con las negociaciones arancelarias, el tema del salmón va a ser un tema que lo vamos a tener y que lo hemos tenido en mente”.

De esta manera, “en esta etapa que ya estamos entrando en la fase final de negociaciones, va a estar sobre la mesa”, dijo Marcel. El 40% del salmón chileno se exporta a EEUU, destino que en 2024 compró US$ 2.877 millones.

Lo que sorprendió a la audiencia es que entrara de lleno en un tema ícono de la permisología de la industria: la relocalización de las concesiones.

“Nos ha preocupado el tema de la relocalización, porque consideramos que ha ido demasiado lento el proceso de autorización para relocalización por parte del Ministerio de Defensa”, señaló el titular de Hacienda.

Por ello, añadió, “hemos estado conversando con ellos (Defensa) para que se acelere y se resuelva la cola de solicitudes que tienen, que es importante, y nos han dado seguridad de que van a agilizar esos procesos”.

Detalló que “tenemos un stock de varias decenas o cientos de solicitudes” y “lo que esperamos es que el Ministerio de Defensa, así como ha agilizado otras concesiones marítimas, también lo haga respecto de los casos de relocalización de concesiones acuícolas para salmón”.