Andrés Ergas: La sorpresiva carta que Kast evalúa para embajador en EEUU

En momentos en que la relación con el gobierno de Donald Trump es clave, el empresario Andrés Ergas Heymann (57) sería una de las cartas que José Antonio Kast evaluaría para ocupar el puesto en Washington. La opción ya se ha conversado y Ergas lo estaría evaluando.

Además de los nombres de algunos futuros ministros y de Francisco Pérez Mackenna como el próximo canciller, esta semana circuló quién podría ser el futuro embajador de Chile en Estados Unidos. En momentos en que la relación con el gobierno de Donald Trump es clave, el empresario Andrés Ergas Heymann (57), sería una de las cartas que José Antonio Kast evaluaría para ocupar el puesto en Washington. La opción ya se ha conversado y Ergas lo estaría evaluando.

Destacado empresario y de muy bajo perfil, Ergas participa en múltiples iniciativas privadas. En un podcast llamado Escalando Negocios y transmitido hace un año atrás, contó de un negocio inmobiliario en el que avanza en Estados Unidos. Ahí realiza proyectos orientados al arriendo de condóminios de entre 220 y 400 unidades, con departamentos de uno y dos dormitorios, destinados a segmentos de altos ingresos. Elegido con las acciones de su familia, es miembro del directorio del Banco de Chile desde 2017 y fue reelecto en marzo de 2023. También es presidente del Directorio de Nomads of the Seas, Todo Moda, Isadora e Inersa 1.

Ergas empezó en los negocios a los 17 años, cuando emprendió en la crianza y venta de cachorros de perro. Desde ahí ha desarrollado su trayectoria principalmente en los sectores financiero, inmobiliario y turístico, tanto a nivel individual como en el marco del grupo familiar Ergas. El hijo mayor del empresario bancario e inmobiliario Jacob Ergas es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Además, es piloto de avión, planeador y helicóptero; lo que, según él, lo ha ayudado a trabajar con una perspectiva de altitud y a tomar decisiones de forma conservadora, siempre considerando tener “un 20% extra de combustible para estar tranquilo”.

Fue CEO del Banco HNS. En 1992 creó la financiera Finersa, dedicada al factoring y al leasing. En 1996 se asoció en partes iguales con Heller Internacional, filial del Banco Fuji de Japón. En 2001 la entidad obtuvo licencia bancaria y pasó a operar como Banco HNS. Posteriormente, General Electric adquirió la participación de Heller y en 2007 General Electric y Jacob Ergas vendieron la entidad al Rabobank.

Ha participado también en los directorios de Banco de A. Edwards, Hotel Plaza San Francisco Kempinsky, BMW Chile, Inmobiliaria Paidahue, Mitsubishi Motors y Dina Trucks Co, entre otros. En el ámbito gremial, es fundador y presidente de la Asociación Española de Factoring y también fue presidente y fundador de la Asociación de Empresas Factoring.

Como empresario turístico, a fines de 2006 lanzó Nomads of the Seas, proyecto enfocado en turismo de lujo en el sur de Chile. Invirtió más de US$ 20 millones, de los cuales US$ 15 millones se destinaron exclusivamente a la construcción del yate Atmosphere, donde llegaron a estar los 10 hombres más ricos del planeta, además de ex presidentes, miembros de la realeza y actores como Brad Pitt. El proyecto se orientó principalmente a la pesca con mosca de lujo en zonas aisladas, pero el negocio enfrentó dificultades y en enero del año siguiente dejó de operar como crucero regular, y fue puesto en venta en el año 2016.

Durante 2009 el nombre de Andrés Ergas también figuró en el ámbito público ya que el empresario convocó a Peter Zumthor, arquitecto suizo que ese año obtuvo el Premio Pritzker, para diseñar un proyecto para un hotel de lujo en las cercanías de San Pedro de Atacama, que finalmente no se concretó.

En 2010 se asoció con Ezequiel Klas, exsocio y managing partner para Chile de McKinsey & Company, para conformar un nuevo grupo empresarial orientado a dar continuidad a las inversiones de esta rama de la familia Ergas en los negocios financiero, turístico e inmobiliario. Para Andrés Ergas esta diversificación constante en los negocios va de la mano con su filosofía de que “el sueño del empresario es que nunca llegue la meta”.

Con respecto a su visión sobre el país, contó que el exceso de burocracia y la “sobrerregulación” actúan como los principales frenos al desarrollo económico, encareciendo la vida de los ciudadanos y asfixiando proyectos clave al extender artificialmente sus plazos.