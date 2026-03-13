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El nuevo sueño chilote de Carlos Cardoen: el sexto museo del hombre que no se jubila

A 30 años de haber navegado por las aguas de Chiloé, el empresario de 83 años está liderando la construcción de un museo en Quemchi, su próximo proyecto cultural. Con 22 habitaciones de hotel adjuntas, diseñadas como palafito, Cardoen aspira a repetir el fenómeno que transformó a Santa Cruz y Colchagua en destino internacional. Desde Chiloé, habla de sus hijos, sus memorias casi listas y el lío judicial con Estados Unidos. “Gané todas las batallas legales (...) Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Mi honor está limpio”, dice.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González empresarios Carlos Cardoen hotelería regiones
<p>Carlos Cardoen Cornejo, empresario chileno</p>

Carlos Cardoen Cornejo, empresario chileno

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