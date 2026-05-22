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El francés que invirtió US$ 3 millones y armó una de las primeras viñas en Chiloé: “Fui un poco como el Pedro de Valdivia del vino”

Denis Duveau compró un terreno en Rilán, al sur de Castro, en 2017. Construyó allí una casa y luego sembró parras. Hoy tiene 16 000, repartidas en dos hectáreas. Su viña, Clos des Guêpes, está pronta a vender sus primeras 3 000 botellas de Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc. “Hace poco estuvieron aquí enólogos, sommeliers y periodistas especializados, y los consideraron vinos absolutamente atípicos dentro del panorama chileno”, dice. Aquí cuenta la historia.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Patricio De la Paz
<p>El francés que invirtió US$ 3 millones y armó una de las primeras viñas en Chiloé: “Fui un poco como el Pedro de Valdivia del vino”</p>

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