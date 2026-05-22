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Ministro Francisco Undurraga: “Quiero un presupuesto robusto, no uno mentiroso”

Lleva 10 semanas como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ya le ha tocado enfrentar dos de las discusiones más tensas que atraviesan hoy al sector: el ajuste presupuestario más alto del nuevo Gobierno y la polémica por la paralización de las obras del GAM. En conversación con ED, explica las razones tras estas decisiones, y asegura: “El exPresidente Boric hizo un ajuste de un 12% (a la cartera), ya sea por ineficiencia, por falta de capacidad o por voluntad política”.

Por: Por Valentina Trejos - Foto: Julio Castro

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Cultura Ministros presupuesto José Antonio Kast patrimonio
<p>Ministro Francisco Undurraga: “Quiero un presupuesto robusto, no uno mentiroso”</p>

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