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Gonzalo Mardones: “La arquitectura siempre tiene que ser de lujo y jamás de lujuria”

Sobre la ciudad de Santiago, el futuro del centro, la paralización del GAM, nuestros dos premios Pritzker y también su historia más personal, hablamos con el arquitecto en un nuevo episodio de nuestro podcast Fuera de libreto. Aquí parte de esa conversación.

Por: Sofía García-Huidobro

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 15:41 hrs.

Cultura Arte patrimonio Arquitectura Santiago
<p>Gonzalo Mardones: “La arquitectura siempre tiene que ser de lujo y jamás de lujuria”</p>

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