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Francisco Melo: “Se me abrió un mundo que no sabía que existía”

Su explosiva incursión en redes sociales, tiene al actor convertido en estrella del humor. Además está estrenando El quinto paso, título que marca su regreso al escenario tras “un periodo de introspección”. Tanto en el montaje teatral como en esta conversación, Melo se adentra en temas como la masculinidad y la espiritualidad. Aquí parte de la conversación del nuevo capítulo del podcast Fuera de libreto.

Por: Por Sofía García-Huidobro - Foto: Julio Castro

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:04 hrs.

Cultura teatro Entretenimiento redes sociales television
<p>Francisco Melo: “Se me abrió un mundo que no sabía que existía”</p>

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