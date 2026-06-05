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Caso Merama: tribunal niega a Vargas declarar por Zoom y Fiscalía da paso para pedir su extradición

El caso partió en mayo de 2023, cuando Merama, la startup cofundada por los chilenos Domingo Cruzat y Manuel José León, presentó una querella contra Vargas y su socio Pablo Gutiérrez por estafa calificada y falsificación de instrumento privado.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 10:05 hrs.

<p>Caso Merama: tribunal niega a Vargas declarar por Zoom y Fiscalía da paso para pedir su extradición</p>

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