Caso Merama: tribunal niega a Vargas declarar por Zoom y Fiscalía da paso para pedir su extradición

El caso partió en mayo de 2023, cuando Merama, la startup cofundada por los chilenos Domingo Cruzat y Manuel José León, presentó una querella contra Vargas y su socio Pablo Gutiérrez por estafa calificada y falsificación de instrumento privado.

Este lunes 8 de junio, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago realizará la audiencia de formalización en ausencia de Víctor Vargas, uno de los socios de Urbano imputados en el caso Merama. Vargas vive en Miami y no ha podido ser notificado en Chile, por lo que la Fiscalía pidió formalizarlo sin su presencia, con el fin de habilitar luego su extradición desde Estados Unidos.

El caso partió en mayo de 2023, cuando Merama, la startup cofundada por los chilenos Domingo Cruzat y Manuel José León, presentó una querella contra Vargas y su socio Pablo Gutiérrez por estafa calificada y falsificación de instrumento privado. Según la acusación, ambos inflaron ventas con facturas falsas para forzar la venta del 55% de la compañía en US$ 8 millones. Los querellantes cifran el perjuicio en torno a US$ 13 millones.

Gutiérrez fue formalizado el 13 de abril, con arraigo nacional y firma mensual. Su defensa, a cargo de Juan Pablo Hermosilla, pidió suspender ese arraigo para que viajara a Miami por negocios, pero el tribunal lo rechazó el 29 de mayo. Días después, este lunes 1 de junio, el mismo juzgado dejó sin efecto la autorización para que Vargas declarara por videollamada desde esa ciudad, tras un recurso de Merama.