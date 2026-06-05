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La “maquina” de Diego Del Río, el nuevo integrante del directorio en Sodimac

De profesión ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, con un MBA de la Universidad Católica de Chile, Diego del Río Edwards, 48 años, inició su carrera profesional emprendiendo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 10:15 hrs.

<p>La “maquina” de Diego Del Río, el nuevo integrante del directorio en Sodimac</p>

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