La “maquina” de Diego Del Río, el nuevo integrante del directorio en Sodimac

De profesión ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, con un MBA de la Universidad Católica de Chile, Diego del Río Edwards, 48 años, inició su carrera profesional emprendiendo.

El reciente cambio en la política de elección de directores en el grupo Falabella anunciado hace unos días dejó varias novedades, como la salida en las mesas directivas de las filiales de más de una decena de familiares o cercanos al anterior pacto controlador de este grupo de retail.

Pero al mismo tiempo, emergió un nuevo nombre que hasta ahora no había formado parte de ninguna mesa directiva en el grupo Falabella y que se integró al directorio de Sodimac. Se trata de Diego del Río Edwards, uno de los seis hijos de Juan Pablo del Río y Patricia Edwards, familia que también integran Elisa, Ana, Pedro José, Sara y Paula del Río.

De profesión ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, con un MBA de la Universidad Católica de Chile, Diego del Río Edwards, 48 años, inició su carrera profesional emprendiendo. Fundó y fue gerente general de la agencia Máquina Publicidad, que tuvo entre sus clientes a Sony, Subcentro Las Condes y Viña Tabalí, entre otros. Y luego labró su propia carrera en Sodimac, pasando por varias funciones en esta firma, de ahí su conocimiento de ella. Primero, se incorporó al equipo comercial de Sodimac Chile como jefe de línea baño y cocina. Y luego, se sumó al equipo corporativo como import merchant del área de terminaciones, con la función de gestionar el mix comercial en las áreas de pinturas y accesorios, pisos y revestimientos, y baño y cocina.

Al margen de Sodimac, también fue director de Derco, y en la actualidad es director ejecutivo de Empresas Neohaus, creada por su padre junto a su histórico socio Cristóbal Sáenz, que se especializa en el desarrollo de proyectos de oficinas y departamentos en el sector oriente de la capital.

También Diego del Río es gerente de desarrollo de la sociedad Inversiones DyE -cuyo giro son las inversiones financieras y construcción-, es director del holding Dercorp y de su inmobiliaria Sociedad de Rentas Comerciales (SRC S.A.), además de ser director de Industrias Duromarmol, también fundada por su padre. Además es director de 4life Crédito Hipotecario y director suplente de 4life Seguros.

En el ámbito social, Diego del Río es director de la fundación Huella Gestión Social, creada por la familia Del Río Edwards.

En todo caso, Diego del Río no es el único miembro de las nuevas generaciones de las familias del anterior pacto de accionistas que sí quedaron como director en filiales del grupo Falabella. También está el caso de Francisca Díaz del Río, hija de Bárbara del Río, quien ya era directora de Tottus y se mantendrá en esa posición tras el anuncio.

Con estudios en ingeniería comercial, y un Pade cursado en el ESE Business School de la generación 2013, Francisca Díaz del Río trabajó durante 23 años en Sodimac, entre 1992 y 2014, incluso mucho antes de la fusión con Falabella. En Sodimac se desempeñó prioritariamente en el área comercial, y fue una de las impulsoras de la creación del área Homy y de las “áreas blandas” de la firma, es decir, de las líneas no construcción, como menaje, textiles, terrazas, camping y piscinas.

Fuera del ámbito de los negocios, Francisca Díaz del Río también ha desplegado una vasta faceta de trabajo social, en tanto presidenta y fundadora de la fundación Candelaria Apoya, que creó en 2021 y que se dedica a acompañar a adolescentes y jóvenes vulnerables para que cuando egresen de los sistemas de residencias y protección (ex Sename) puedan insertarse en la vida adulta y laboral independiente. También participa del directorio del Centro de Exalumnas del Colegio Santa Úrsula, de donde egresó en 1987.

Un tercer integrante de las nuevas generaciones que se mantiene en directorios es Sebastián Arispe Karlezi, hijo de Cecilia Karlezi, quien quedó en la mesa de Falabella en Falabella Retail y antes había sido parte del directorio de Sodimac. En su vida independiente, Arispe ha sido socio de la firma del rubro automotriz Autokas.