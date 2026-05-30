María José Cifuentes, chilena a cargo de casa de la danza en Barcelona: "Aquí la creación es algo que no se cuestiona”

No es primera vez que vive en España. Historiadora de profesión, el área de investigación de María José Cifuentes se sitúa en las artes escénicas con una mirada desde lo social. Se especializó en danza y publicó el libro Historia social de la danza en Chile (2007). Su pasión no es sólo teórica. Partió bailando a los 16 años, incursionó en danza moderna, contemporánea y luego se volcó hacia la performance. Formó parte de la compañía de Balmaceda Arte Joven y bailó con referentes como José Vidal, Elizabeth Rodríguez, Francisca Sazié e Isabel Croxatto.



En 2008 se fue a estudiar un máster en Madrid y formó parte del grupo de investigación Artea que marcó una época muy importante, cuenta. “Éramos un grupo de investigadores, yo la única latinoamericana, que creamos un máster fundacional de las nuevas prácticas escénicas. Caí parada en un momento de mucha efervescencia, de nuevos lenguajes, contemporaneidad, procesos de creación y relación institucional”, comenta conectada desde su casa en Barcelona. Este máster estaba vinculado al Museo Reina Sofía y le tocó conocer a otras instituciones culturales y artistas, generando una sólida red de contactos tanto en España como en el resto de Europa, incluso con otros continentes.



En 2012 volvió a Chile y al poco tiempo la contactó la familia Peón-Veiga Petric para invitarla a crear el proyecto de danza Nave que se instaló en un edificio antiguo del barrio Yungay. Entró como asesora y se convirtió en directora durante 10 años. “Fue un proyecto icónico, el primer espacio que se dedicaba 100% a la danza y el movimiento. Además, fue muy innovador en su momento porque apelaba a la creación experimental y a la economía creativa, como campo de desarrollo hacia la internacionalización”, recalca la gestora.



Tras Nave, Cifuentes pasó a la dirección artística y de programación del GAM por un periodo de tres años. Luego de la salida de Felipe Mella, ella ejerció como directora interina del espacio cultural. Cuenta que se postuló al cargo de directora ejecutiva, pero tenía muy claro que lo que le gustaba era la dirección artística. “Cuando el GAM quedó sin cabeza, me tocó el trabajo de entregar una casa muy ordenada para quien venía después. Me interesaba seguir en el equipo directivo desde el lugar del contenido, y la apuesta fue crear un match entre Alejandra Martí y yo”, relata.



Alcanzaron a trabajar juntas unos seis meses y fueron una buena dupla al momento de combinar la parte ejecutiva y la artística. Incorporaron la ópera contemporánea -sello que traía Martí-, armaron la programación actual y parte del año que viene. “Trabajamos súper bien juntas. Al GAM le tengo muchísimo cariño, pero los últimos años fueron muy desgastantes y en un momento yo necesitaba volver a la dirección artística y a mi relación con la danza, que siempre ha sido un motor de creación”, dice.



“Aquí la misión es la danza”

La gran apuesta fue el Mercat de les Flors. Su relación con la casa de la danza de Cataluña se remontaba a 2009, cuando investigaba la escena contemporánea de la danza en España. “Entonces participé en muchos proyectos con ellos y se estableció una relación muy bonita. Fui puente entre Latinoamérica y España en relación con la danza e incluso formé parte de la comisión que eligió a la anterior directora”. Para postular al cargo de directora general, que escoge un comité político constituido por el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, debía presentar un proyecto. “Lo sorpresivo es que el comité decidió que soy la persona idónea para el cargo. Ha sido muy potente para mí”, dice.



- ¿Por qué tan sorpresivo? ¿Por ser extranjera?

- Sí. Siempre han hecho un statement muy fuerte en relación a sus contextos locales. Históricamente soy la primera persona que no es catalana que dirige el Mercat de les Flors en sus 20 años de existencia. Creo que eso es una foto interesante. Ahora estoy aprendiendo catalán y todas mis reuniones son en catalán. Apostar por una persona internacional ha sido una jugada y lo agradezco muchísimo. Efectivamente mi especialización, que es la danza, se combina bien con mi visión de gestión y mi experiencia de dirección. Al mismo tiempo que tengo conocimiento local.



- ¿En qué consistía el proyecto que presentaste?

- Estaba enfocado hacia diversificar la escena más allá de los bordes de Europa, por mi conocimiento de instituciones latinoamericanas, pero también de África y ahora de Asia. Y, por otro lado, toda mi relación con los proyectos educativos, de mediación, creación de nuevas comunidades y también de un nuevo modelo organizacional, esto gracias a mi experiencia en Nave y GAM.



Desde septiembre de 2025 María José tiene a cargo la dirección general de la institución, eso implica el área ejecutiva y artística. En el Mercat de les Flors trabajan 38 personas de manera estable, más una red de colaboradores externos. La chilena encarna la política pública de la danza en Cataluña.



“La danza ha sido una disciplina que he intentado muchísimo impulsar en Chile, donde no ha tenido quizás tantos recursos para sostenerse y menor desarrollo de audiencias. Yo venía un poco de esa frustración, de sentir que era una disciplina que costaba mucho darle su lugar. En cambio, aquí la misión es la danza. Es un mandato público acompañado de una economía. Yo tengo que llevar la danza a la vida de las personas y lo que se puede hacer es muy diverso: traer grandes espectáculos europeos y también proyectos más experimentales, pensar en diferentes escalas para mucho público”, comenta.



Agrega: “Mi misión es ver cómo combino best sellers de la danza, como La(Horde) -colectivo francés a cargo de las coreografías de la gira mundial de Rosalía-, que tendremos el próximo año, con otras apuestas más alternativas”.



Independiente del financiamiento público, como directora ella también es responsable de crear un plan de negocio y atraer aportes de privados. “Tenemos buena relación con la cerveza Damm, Sabadell estuvo hace poco apoyando un proyecto y ahora hemos abierto una conversación con La Caixa”, menciona, destacando que desde el sector privado existe genuino interés en la cultura.



Fuera de los muros

María José explica cómo se organiza la estructura del ecosistema cultural catalán. Existen cinco equipamientos nacionales: el Liceu, el Teatro Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, L’Auditori y el Mercat de les Flors, todos apoyados por el gobierno catalán, y en parte importante también por el Ayuntamiento, bajo distintos modelos: consorcio, patronatos, fundaciones. Después viene una red de 22 teatros municipales y luego cada barrio tiene su centro cívico.



El Mercat de les Flors, junto a otros de los grandes equipamientos, está en Montjuic, icónica montaña que acompaña la ciudad y que cumplirá 100 años desde la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, cuyas instalaciones pasaron a ser Ciudad de la Cultura. Hay toda una serie de celebraciones y remodelaciones en torno al centenario, cuenta María José. Una de ellas involucra la restauración del Mercat.





En principio las obras comenzarían en enero de 2027, por lo que era urgente gestionar espacios donde presentarse. “Mi propuesta fue buscar una manera eficiente y creativa de generar una constelación de relaciones con otros teatros para que la programación del Mercat se vuelva nómade y vaya a otros teatros, centros cívicos o museos”, explica la chilena.



“Entonces el primer desafío que me tocó apenas llegué fue construir una red, esto teniendo la barrera del catalán. Pero ha sido súper bonito y la gente muy generosa”.



Hace pocos días les avisaron que los trabajos finalmente comenzarán en junio del próximo año, pero como ya había una programación pensada en otros lugares, resolvieron mantener parte de ésta en paralelo, bajo el nombre Fuera de los muros. Cifuentes propone funciones site specific, usar instalaciones del Castillo de Montjuic, piscinas municipales y plazas. “Llegué con la idea de que me iba a quedar sin el teatro, pero tengo la ciudad y en eso he estado trabajando. Barcelona es un lugar de mucha celebración y activaciones en la calle, entonces invitamos a los artistas a proponer espacios y salir de la caja negra que es la sala”, apunta la directora. Destaca la importancia de acercar la danza a la ciudadanía de manera democrática y plantearla como un aporte a la salud mental.



El inevitable contraste

“Volver a la danza ha sido maravilloso. También reconectarse con esta red de apoyo y de artistas locales. Estoy plena y feliz. Para mí ha sido espectacular sentir que tengo a disposición recursos, espacio y equipo. Lo digo como chilena. Aquí la creación es algo que no se cuestiona, es parte del derecho cultural de la ciudad, y eso ha sido un privilegio”, plantea María José.



Lo compara con el estado de la cultura en Chile, donde observa un cuestionamiento al rol del artista en la sociedad. “Me tocó trabajar con familias mecenas y también con empresas privadas, y frecuentemente surgía la duda: ‘¿Y para qué sirve el arte?’, pero luego entendían la potencia que puede tener en cuanto a innovación y a lo cool que puede resultar un proyecto. Ahora, sin el apoyo del aparato público, todo se vuelve más complejo. El Estado tiene que buscar la manera de sostener la producción de contenidos que van perfilando la identidad de una cultura”.



Le afecta especialmente la noticia de la paralización de la segunda etapa del GAM. “Fue una decepción, sobre todo por el proceso que implicó reactivarlo. Después del estallido social fuimos testigos del riesgo que tuvo el espacio como estructura en abandono. Esa esquina se había vuelto súper peligrosa para los vecinos. Después de la pandemia nos encontramos un edificio en ruina, pero con mucha inversión detrás. También me da pena la mirada simplista y el desconocimiento de cada proceso burocrático que requiere reactivar una obra así. Fueron cuatro años de ponerse de acuerdo: los arquitectos trabajaron casi un año, pasamos por una serie de pliegos de documentación jurídica y técnica, por el MOP, etcétera. Son procesos técnicos largos y complejos. La gran sala era un nuevo arena en el centro de la ciudad con una capacidad maravillosa para hacer conciertos y grandes espectáculos. Me pareció poco estratégico”, opina.



“Lamento que se decida congelar lo que nutre. El arte y la cultura son un campo de acción que construye un imaginario, un pensamiento y cohesión social. Es un desarrollo que queda en estado de ‘continuará’”, concluye.