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María José Cifuentes, chilena a cargo de casa de la danza en Barcelona: "Aquí la creación es algo que no se cuestiona”

Tras formar parte de Nave y del GAM, hace ocho meses se convirtió en la primera persona extranjera que ha dirigido el Mercat de les Flors, importante institución cultural ubicada en Montjuic. Un desafío que la tiene estrechando relaciones con artistas de la escena local e internacional. El 9 de junio María José presenta la nueva programación en catalán, lengua que por estos días se esmera en perfeccionar.

Por: Sofía García-Huidobro Fotos Mercat de les Flors

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 21:19 hrs.

Cultura
<p>María José Cifuentes, chilena a cargo de casa de la danza en Barcelona: "Aquí la creación es algo que no se cuestiona”</p>

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