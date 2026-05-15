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La sesión en que se decidió la auditoría de Codelco… y el rol de Pacheco

El Comité de Auditoría, Compensación y Ética de Codelco resolvió iniciar una revisión formal sobre las cifras de producción de la estatal tras las dudas generadas por el récord productivo de diciembre de 2025. En la sesión, Máximo Pacheco se opuso a abrir una nueva auditoría, argumentando que la situación ya había sido explicada públicamente. La versión, sin embargo, es desmentida por Pacheco.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:30 hrs.

<p>La sesión en que se decidió la auditoría de Codelco… y el rol de Pacheco</p>

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