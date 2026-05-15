Todo lo que pasó en el Chile Fintech Forum 2026

Con cerca de 8 mil asistentes, 90 speakers y ejecutivos de Nubank, Revolut, Lulo Bank y Tenpo en un mismo escenario, el Chile Fintech Forum 2026 reunió en Santiago a autoridades, startups y actores de la industria financiera digital regional.

Con cuatro escenarios paralelos, más de 90 speakers y cerca de 8 mil asistentes, el Chile Fintech Forum 2026 realizó su sexta edición en Santiago, en el marco de la Chile Fintech Week. El encuentro reunió a autoridades de gobierno, parlamentarios, representantes del Banco Central, ejecutivos de banca, fundadores de startups, inversionistas y delegaciones internacionales provenientes de cerca de 30 países.

Durante el evento se presentó el Mapa Fintech Chile 2026, elaborado por FintechChile y EY, que reportó 540 fintech operando en Chile y un crecimiento promedio anual de 17% entre 2020 y 2026. El informe mostró además que más de la mitad de las empresas del sector ya exporta servicios o tecnología a otros mercados de América Latina.

En la apertura enl subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, junto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunciaron la conformación de una bancada transversal por la economía digital en la Cámara Alta.

Además en la jornada, FintechChile premió a los integrantes de la Bancada Transversal por el Fomento de las Startups y la Economía Digital que ya existe en la Cámara Baja: Diego Schalper, Leonardo Soto, Eduardo Durán, Marisela Santibáñez y Sebastián Cristoffanini.

En uno de los paneles se reunieron ejecutivos de Nubank, Revolut, Lulo Bank y Tenpo: Carlos Prada, director de operaciones de Nubank Global; Carlos Daniel Urrutia, encargado de expansión internacional de Revolut; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank; y Fernando Araya, cofundador y CEO de Tenpo. La conversación abordó remesas, acceso al crédito y sistemas de finanzas abiertas.

Otro de los paneles reunió a Mario Marcel, Javier Etcheberry, Rosario Celedón y Ana María Montoya para abordar el desarrollo de la regulación fintech en Chile. Durante la conversación, Marcel recordó que en 2017, durante su período al frente del Banco Central, se organizó uno de los primeros seminarios sobre regulación fintech en el país.

También participaron Violas Xiao, de XTransfer; Mario Braz, de Stripe Brasil; y Rafael Mattje, de AWS, que expusieron sobre pagos transfronterizos, comercio global e inteligencia artificial aplicada a servicios financieros.

El cierre incluyó la final regional del Startup World Cup y la entrega de los Fintech Awards 2026. La fintech BTrust obtuvo el cupo para representar a Chile en la final mundial que se realizará en San Francisco.