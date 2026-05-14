Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF SUD Multilatinas
Multilatinas

Nubank decepciona al mercado por alza de costos en su negocio crediticio: acción llegó a desplomarse

Si bien la cifra significó un alza de 41% interanual, quedó por debajo de los US$ 936 millones esperados por analistas citados por Bloomberg. La acción llegó a desplomarse tras el cierre del mercado.

Por: Karen Flores

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 18:30 hrs.

Nubank resultado de empresas utilidades economía internacional Economía latinoamericana América Latina Brasil empresas Karen Flores
<p>Nubank decepciona al mercado por alza de costos en su negocio crediticio: acción llegó a desplomarse</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Codelco al rojo tras auditoría por producción: descargos de ejecutivos apuntarían a uso de norma interna que permite excepciones
2
Economía y Política

Comisión de Hacienda despacha el proyecto de reactivación: avanza la rebaja del impuesto a las empresas, pero se cae eliminación de franquicia tributaria Sence
3
Economía y Política

¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones
4
Empresas

Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como presidente del directorio
5
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
6
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
7
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
8
Empresas

Así va la temporada de resultados en Chile: utilidades superan estimaciones previo al gran repunte que se espera para SQM
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete