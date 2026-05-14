Nubank decepciona al mercado por alza de costos en su negocio crediticio: acción llegó a desplomarse

Si bien la cifra significó un alza de 41% interanual, quedó por debajo de los US$ 936 millones esperados por analistas citados por Bloomberg. La acción llegó a desplomarse tras el cierre del mercado.

Nubank no cumplió con las expectativas del mercado con sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026. La compañía de origen brasileño reportó una utilidad neta de US$ 871,4 millones en el periodo.

Si bien dicha cifra significó un alza de 41% respecto al mismo periodo del año anterior, quedó por debajo de los US$ 936 millones esperados por analistas citados por Bloomberg.

La noticia arrastró la acción más de 5% en operaciones fuera de rueda, aunque luego moderó la caída hasta un -3,17%.

Pese a ello, la compañía superó por primera vez los US$ 5.000 millones en ingresos totales durante el periodo, según la empresa, impulsados por el continuo fortalecimiento de la participación y la monetización en toda la plataforma.

Por otro lado, el beneficio bruto se ubicó en US$ 1.877,7 millones durante los primeros meses del año, lo que significó un alza interanual de 27%.

En otros aspectos financieros, los depósitos totales alcanzaron los US$ 42.400 millones durante el trimestre, un 22% más que el año anterior.

Asimismo, la compañía informó que la cartera de crédito total se expandió un 40% interanual y un 7% trimestral, hasta alcanzar los US$ 37.200 millones, con tarjetas de crédito por valor de US$ 24.300 millones, préstamos sin garantía por casi US$ 10.000 millones y préstamos con garantía por US$ 3.000 millones.

Segmento de clientes

De acuerdo con el reporte, la firma sumó aproximadamente 4 millones de clientes en el primer trimestre de 2026, alcanzando superando los 135 millones de clientes a nivel mundial hacia marzo de este año.

En el caso de su mercado natal, Brasil, Nubank contabilizó más de 115 millones de clientes, convirtiéndose en la mayor institución financiera privada del país.

Por otro lado, en México -clave en su expansión regional-, superó los 15 millones de clientes y se convirtió en la tercera institución financiera más grande del mercado local.

En Colombia, por su parte, cuenta con un total de 5 millones.

David Vélez, fundador y director ejecutivo de la compañía, afirmó que las funcionalidades de banca privada con IA “ya dan servicio a más de 15 millones de usuarios activos mensuales. Estas capacidades han sido un motor clave de la importante expansión de nuestra cartera de crédito en los últimos doce meses, lo que nos ha permitido aumentar los límites con resiliencia, no solo con rapidez”.

“En México, la misma fórmula generadora de beneficios que impulsó el crecimiento de Brasil ha alcanzado su punto de inflexión. Hemos alcanzado el punto de equilibrio y nos hemos convertido en la tercera institución financiera más grande del mercado, llegando a 15 millones de clientes”, agregó el ejecutivo.