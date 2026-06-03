Hanseatic Global Terminals refuerza su presencia en Brasil tras adquirir el 50% de proyecto greenfield de terminal de contenedores
La iniciativa permitirá el desarrollo de una nueva terminal de contenedores en Aracruz, estado de Espírito Santo, cuyo inicio de operaciones está previsto para mediados de 2028.
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Hanseatic Global Terminals (HGT) completó la adquisición del 50% de las acciones de Hanseatic Global Terminals Aracruz, anteriormente conocida como Imetame Logística Porto, cerrando así la operación anunciada en diciembre de 2025 junto al Grupo Imetame.
La transacción recibió las aprobaciones regulatorias necesarias y permitirá a ambas compañías avanzar en el desarrollo de una nueva terminal de contenedores en Aracruz, estado de Espírito Santo. El inicio de operaciones del proyecto está previsto para mediados de 2028.
La iniciativa fue diseñada para recibir buques de gran tamaño. Según las compañías, la terminal busca posicionarse como un centro de transbordo y una puerta de entrada para el comercio exterior en la costa este de Brasil.
La infraestructura contará con un calado de 17 metros, un muelle de 750 metros y equipos para la manipulación de contenedores. Una vez operativa, tendrá una capacidad anual aproximada de 1,2 millones de TEU.
El CEO de Hanseatic Global Terminals, Dheeraj Bhatia, señaló que “América Latina es un mercado estratégico clave para Hanseatic Global Terminals y Hapag-Lloyd. Nuestra asociación con el Grupo
Imetame y el desarrollo de la nueva terminal de contenedores Hanseatic Global Terminals Aracruz, Espírito Santo, fortalecerán la conectividad regional, ampliarán la capacidad y ofrecerán un acceso más eficiente a los mercados globales”.
“Estamos felices de asociarnos con Hanseatic Global Terminals en el desarrollo de la nueva terminal de contenedores en Espírito Santo. Juntos, nuestro objetivo es ofrecer excelencia operativa, crear oportunidades para la región y seguir fortaleciendo el papel de Brasil en el comercio mundial”, declaró Etore Selvatici Cavallieri, presidente del Grupo Imetame.
Desde la compañía indicaron que el cierre de la transacción se enmarca en su estrategia de crecimiento en la región. Actualmente, Hanseatic Global Terminals posee participaciones en 22 terminales de contenedores y servicios logísticos en 12 países, y tiene como objetivo expandir su cartera a más de 30 terminales hacia 2030.
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