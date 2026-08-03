Empresarios de Vaca Muerta en Argentina resaltan rol de Chile en desarrollo del megayacimiento: desde la experiencia minera a planta de GNL en Biobío

El presidente de la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén afirmó que Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos actualmente en evaluación bajo el RIGI.

Para la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén, Vaca Muerta dejó de ser una promesa. El presidente del gremio, Yamil Quispe, destacó la magnitud que ha alcanzado el desarrollo gasífero.

Según indicó, “Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos prometidos” en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese sentido, afirmó que de los US$ 7.820 millones que se encuentran en proceso de evaluación al RIGI, US$ 5.400 millones están vinculados al shale gas, un tipo de hidrocarburo atrapado entre rocas que requiere romper el material rocoso para poder sacarlo (fracking).

La entidad plantea que el desarrollo del yacimiento debe avanzar hacia una estrategia de doble salida: mantener el corredor atlántico y, al mismo tiempo, desarrollar una ruta por Chile que permita exportar gas natural licuado (GNL) hacia Asia-Pacífico.

“Vaca Muerta no debería jugarse una sola carta de salida. Bahía Blanca y Río Negro dan a Europa y al Atlántico Sur, el corredor Neuquén-Chile da a China, Japón y Corea del Sur por la ruta más corta disponible”, afirmó Quispe.

Como parte de esa estrategia, el presidente del gremio planteó activar la infraestructura que ya existe hacia el Pacífico, como el Oleoducto Trasandino (OTASA), GasAndes y el Gasoducto del Pacífico.

A su juicio, “el paso que falta y que lo planteamos desde 2020, es la planta de licuefacción en el Biobío. Sin ella, lo que hoy sale por Chile es gas de gasoducto y crudo de oleoducto, no GNL en barco, que es el producto que realmente abre la puerta a Japón, Corea del Sur, China e India” , señaló.

Quispe afirmó que la ventaja es que “desde el Pacífico, el viaje a Japón, Corea del Sur o India es sensiblemente más corto que dando la vuelta por el Atlántico, y esa diferencia de nueve a diez días de navegación es, directamente, margen de competitividad en un mercado de commodities donde el flete pesa”, afirmó.

El dirigente agregó que Asia-Pacífico concentra cerca del 70% de la demanda mundial de GNL y que países como China, India, Japón y Corea del Sur buscan diversificar sus proveedores para “asegurar su transición energética”.

Quispe también se refirió al rol que podrían desempeñar las empresas chilenas en este desarrollo. Explicó que la cámara representa al denominado “tercer anillo” de proveedores de Vaca Muerta y añadió que “hay que potenciar la relación con proveedores chilenos, aprender de la experiencia chilena con la minería y trasladar la experiencia a Argentina en el rubro del gas”.