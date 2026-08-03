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Empresarios de Vaca Muerta en Argentina resaltan rol de Chile en desarrollo del megayacimiento: desde la experiencia minera a planta de GNL en Biobío

El presidente de la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén afirmó que Vaca Muerta concentra el 70% de los fondos actualmente en evaluación bajo el RIGI.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 09:28 hrs.

Almudena Larraín
<p>Empresarios de Vaca Muerta en Argentina resaltan rol de Chile en desarrollo del megayacimiento: desde la experiencia minera a planta de GNL en Biobío</p>

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