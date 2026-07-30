Coca-Cola Embonor duplica sus ganancias a junio pese a fuerte caída de operaciones en Bolivia
La embotelladora ligada a la familia Vicuña sostuvo que fue impulsada por un mejor resultado operacional que compensó el menor aporte del negocio en el país vecino, lastrado por diferencias cambiaras.
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Coca-Cola Embonor, ligada a la familia Vicuña, reportó una utilidad de $ 48.818 millones durante el primer semestre de 2026, cifra que más que duplicó los $21.239 millones obtenidos en igual período del año pasado.
Los ingresos alcanzaron los $ 644.094 millones entre enero y junio, una disminución de 4,4%. Esta variación, según detalló Embonor, se explica principalmente por una caída de 18,6% en los ingresos ordinarios de la operación boliviana, originada por la aplicación de la enmienda a la NIC 21, que implicó la conversión de resultados utilizando el tipo de cambio de mercado en reemplazo del tipo de cambio oficial.
El Ebitda consolidado alcanzó los $ 90.807 millones a junio de 2026, un aumento de 12,0% respecto del mismo período del año anterior, en línea con el alza del resultado operacional, informó la compañía en sus estados financieros.
Respecto de la operación chilena, la compañía reportó un aumento de 2,6% en el volumen de ventas y destacó que las marcas Vital y Benedictino registraron el mayor crecimiento dentro del portafolio.
Los ingresos por ventas alcanzaron los $443.406 millones, un aumento de 3,7% respecto del mismo período de 2025, explicado principalmente por un mayor volumen de ventas físicas y un alza de los precios.
En tanto, la operación boliviana de Embonor registró un aumento de 7,0% en el volumen de ventas respecto del mismo período del año pasado. Asimismo, la empresa señaló que todas las categorías del portafolio registraron crecimiento y destacó el desempeño de las aguas, impulsado por la marca Vital.
Los ingresos de ventas de la operación boliviana, expresados en pesos chilenos, alcanzaron los $200.688 millones, una disminución de 18,6% respecto del primer semestre de 2025. Según la compañía, excluyendo el efecto de la aplicación de la enmienda a la NIC 21 en Bolivia, registraron un crecimiento de 18,0% en relación con el mismo periodo del año 2025.
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