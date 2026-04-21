Coca-Cola Embonor anuncia inversión de US$ 80 millones para Chile y Bolivia en 2026

En el marco de su junta de accionistas 2026, desde la compañía reconocieron un escenario complejo en el país vecino y sus resultados en ventas. En términos locales, no obstante, destacaron que el país cuenta con una "base institucional sólida".

Con el reloj marcando las 10:06 se dio por comenzada la junta de accionistas de Coca Cola Embonor, donde su presidente, Andrés Vicuña, hizo un repaso por los principales hitos de 2025 para la compañía embotelladora de CocaCola Company en Chile y Bolivia.

En sus palabras a los accionistas, el directivo afirmó que la historia de la empresa “nos ha enseñado que la creación de valor sostenible requiere una mirada de largo plazo, disciplina y la capacidad de actuar con decisión, especialmente en contextos complejos. Los resultados obtenidos en el año 2025 fueron una demostración de ello”.

En concreto, Vicuña afirmó que el ejercicio 2025 estuvo “marcado por grandes desafíos los que abordamos con un sólido modelo de negocio” en Chile y Bolivia. En el primero, destacó un buen desempeño de las marcas de agua Vital y Benedictino, las que crecieron un 16%.

Esto, sumado a los empaques de consumo personal, afirmó, “permitió fortalecer nuestro liderazgo en las principales categorías y posicionar nuestra operación en Chile entre los mayores crecimientos del sistema Coca-Cola en Latinoamérica”.

En Bolivia, sin embargo, Embonor registró un “escenario complejo” para la actividad productiva y comercial, donde los ingresos por venta registraron una caída del 10%. Entre los motivos, desglosó, estuvieron “la profundización de la crisis económica evidenciada por la escasez de dólares y combustible, inflación de dos dígitos, restricciones operativas, sumado a conflictos sociales, paralizaciones y huelgas”.

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Inversiones 2026

Con miras al 2026, Embonor anunció un plan de inversión por US$ 80 millones, que irán destinados al fortalecimiento de capacidades productivas, logísticas y comerciales.

En el desglose, el gerente general de la firma, Cristián Hohlberg, explicó a DF que el monto irá dirigido a “capacidades productivas, compras de envases retornables y adquisición de equipos de frío”. Esto, sumado a iniciativas de eficiencia operativa, transformación digital y avances en sostenibilidad, como uso eficiente de agua y energía.

Sobre cómo el conflicto en Medio Oriente ha impactado a la compañía, afirmó que hoy tienen puesta la mirada en el largo plazo, y que valoran especialmente “los entornos que entregan estabilidad, certezas y reglas claras, ya que son fundamentales para fomentar la inversión y el crecimiento”.

En cuanto a la situación país, Hohlberg añadió que Chile hoy cuenta con "una base institucional sólida". "Creemos que existen oportunidades relevantes para avanzar en un escenario que impulse la actividad económica, la inversión y la generación de empleo. En ese sentido, vemos con optimismo las condiciones que permitan retomar una senda de crecimiento más dinámica hacia adelante”.