Desafíos en el vecindario: embotelladoras delinean retos en Bolivia y Argentina
CCU acusó impactos en rentabilidad por desempeño en Argentina y Embonor registró caídas del 10% en ingresos en Bolivia.
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El adverso escenario político y económico que se vive en ciertos países de Latinoamérica fue un tema que se repitieron en las principales embotelladoras de la región.
Coca Cola Embonor, por ejemplo, compañía que hoy tiene presencia en Chile y Bolivia, enfrentó un año con una caída del 10% de sus ingresos en ventas en el país vecino.
Esto, explicó su presidente Andrés Vicuña, debido a una “profundización de la crisis económica evidenciada por la escasez de dólares y combustible, inflación de dos dígitos, restricciones operativas, sumado a conflictos sociales”. Al día siguiente de la junta, el directivo chileno viajó hasta Bolivia para reunirse –junto a más representantes ligados a la firma Coca Cola– con el nuevo presidente del país, Rodrigo Paz.
Sobre dicho encuentro, desde Embonor afirmaron a DF que valoran positivamente las señales del gobierno entrante, “particularmente en materia de apertura, modernización y fortalecimiento institucional”. Así, ven con optimismo el rumbo planteado, y que para este año tienen perspectivas “más positivas”, pues evidencian una mejora en la dinámica de ventas. En esta línea, desde Embonor anunciaron un plan de inversión de US$ 382 millones al 2030, dirigido a sus operaciones del país.
Otra firma que hizo hincapié en un país vecino fue CCU, ligada al grupo Luksic. Su presidente, Pablo Granifo, destacó que los resultados 2025 reflejaron un escenario desafiante en materia de rentabilidad, “particularmente en Argentina”.
Llevado a resultados concretos, afirmó que el segmento de operación en negocios internacionales de CCU redujo su Ebitda en un 29,5% durante 2025, “principalmente por la contracción de la industria de cervezas en Argentina y por la depreciación de la moneda”, explicó. En su memoria anual, la compañía profundizó asegurando que sus operaciones allá “están expuestas a un entorno regulatorio y macroeconómico volátil”.
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