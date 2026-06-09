Senado rechaza flexibilizar levantamiento del secreto bancario y pasa a comisión mixta a la espera de propuesta de Hacienda

Aunque durante una semana la oposición hizo una intensa campaña a favor del artículo que permite el levantamiento bancario por vía administrativa, en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, no logró convencer al oficialismo, que aun antes de la votación de este martes en la Sala del Senado había acordado mandar la iniciativa a una comisión mixta.

De nada sirvió que se haya descubierto que un par de bancos estaban siendo utilizados para el lavado de activos del Tren de Aragua -la denominada "Operación Tokio"-, argumento que fue ampliamente utilizado por los senadores de la oposición para convencer al oficialismo. De modo que, finalmente, se votó el polémico artículo y se produjo un empate, el tercero entre la votación de la semana pasada y esta, con 24 votos a favor y 24 en contra y el proyecto fue despachado desde la Cámara Alta a una comisión mixta.

Una de las razones por las que la oposición no quería ir a mixta era debido a que como el proyecto no tiene urgencia, esta etapa de la tramitación se podría prolongar mucho tiempo; sin embargo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García se comprometió a ponerle urgencia para que la iniciativa sea despachada a la comisión mixta, se convoque y se tramite esta etapa con prontitud.

Indicación del Ejecutivo

Por otro lado, esta misma jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Ejecutivo ingresará una indicación a este proyecto cuando ya esté en la comisión mixta. La idea es acortar las brechas regulatorias que en esta materia existen en Chile, pero manteniendo el criterio de que el levantamiento del secreto bancario se realizará siempre con una autorización judicial previa, no vía administrativa directa.

“Tenemos la convicción, desde el área económica, de que existen brechas, comparado con ciertas prácticas que existen en el Reino Unido y en otros países, que se pueden acortar y debemos acortarlas y esas brechas son del tipo regulatorio”, explicó Quiroz.

“Tenemos la convicción de que existen brechas, comparado con ciertas prácticas que existen en el Reino Unido y en otros países, que se pueden acortar y debemos acortarlas y son del tipo regulatorio”, dijo Quiroz.

Y respecto de la indicación, ejemplificó que esta iría en la línea de facilitar a los bancos el uso de la información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando se ejecute el levantamiento del secreto bancario, “para que puedan tomar mejores y más ágiles decisiones”, como cuando este organismo recibe reportes de operaciones sospechosas de una institución y luego busca compartir su contenido con otras entidades financieras.

Cabe recordar que en el marco de la denominada Operación Tokio, los ejecutivos bancarios apuntados como partícipes de una red de lavado de dinero utilizaban cuentas de distintas instituciones financieras para realizar y recibir transferencias provenientes de actividades ilícitas como extorsión y prostitución.

Mientras que el ministro García adelantó que el gobierno está dispuesto a revisar los plazos de reacción de los bancos, por ejemplo, cuando ha sido emitida la orden judicial para acceder al levantamiento del secreto bancario.