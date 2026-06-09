IPSA se dispara 2% en la apertura y busca dejar atrás una larga racha de caídas mientras se relajan las tensiones en Medio Oriente

SQM-B, la acción más ponderada dentro del índice, era también una de las que más subían, en momentos en que el sector de litio en general buscaba recuperarse, tras el optimismo manifestado por Citigroup respecto de los precios del "oro blanco".

Las bolsas globales subían este martes en un ambiente más distendido, pues no han vuelto a surgir episodios de violencia en Medio Oriente y el apetito por acciones ligadas a la Inteligencia Artificial (IA) seguía recomponiéndose.

Un caso destacado es el de las Bolsa de Santiago, donde el S&P IPSA subía 2% hasta los 10.364,72 puntos en los primeros negocios, tras registrar este lunes una séptima jornada consecutiva de pérdidas y cerrar en mínimos del año.

SQM-B (3,1%), la acción más ponderada dentro del índice, era también una de las que más subían, en momentos en que el sector de litio en general buscaba recuperarse, tras el optimismo manifestado por Citigroup respecto de los precios del "oro blanco".

Según un reciente informe del banco de inversión estadounidense, la mayor parte de la última ola de caídas del litio ya se habría terminado. "El período de reposición de existencias previo a la temporada alta tradicional de agosto y septiembre, junto con una nueva ronda de anticipación de las exportaciones, deberían contribuir a la recuperación de los precios", publicó el analista de Citi, Shreyas Madabushi, según Bloomberg.

No sólo eso, el grupo Pampa desclasificó tres compras de SQM-B por un total de $ 10 mil millones, paquetes adquiridos entre el viernes y el lunes, y que son los últimos de varias inversiones que la familia Ponce ha realizado tras los resultados de la compañía.

Bolsas internacionales

Las bolsas en general están optimistas. En Wall Street, el Nasdaq aumentaba 0,8%, y el S&P 500 con el Dow Jones ganaban 0,7%, mientras que en Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,9%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei repuntó 2,2%. Los inversionistas están volviendo a confiar en las acciones ligadas a la IA que se liquidaron masivamente en días recientes.

Además, el petróleo Brent caía 2,7% a US$ 91,7 por barril, después de que Irán e Israel cesaron las hostilidades de principios de la semana, y mientras Donald Trump insiste en que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán están avanzando. "Estamos en la última fase de lo que será un muy, muy buen acuerdo", dijo a la prensa este martes en Nueva York.

"Irán e Israel han detenido los ataques mutuos, mejorando el sentimiento global de los mercados, aunque persiste cierta cautela debido a que el estrecho de Ormuz continúa cerrado", publicó XTB Latam en uno de sus informativos.

"La combinación de choques militares, amenazas energéticas y diplomacia acelerada convierte este episodio en uno de los momentos más sensibles del año para Oriente Medio, con un equilibrio que podría romperse en cualquier dirección", advirtió el bróker.