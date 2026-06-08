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Bolsa chilena abre a la baja y arriesga una séptima jornada de pérdidas atenta a Medio Oriente y al suave IPC en Chile

La incertidumbre geopolítica se mezclaba con la noticia de que el IPC de mayo resultó ser más débil de lo esperado en Chile, lo que dirigió la demanda hacia instrumentos de renta fija nominal, y así los rendimientos de los swap y de bonos de Hacienda en pesos caían alrededor de 5 puntos base en la sesión.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 09:52 hrs.

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<p>Bolsa chilena abre a la baja y arriesga una séptima jornada de pérdidas atenta a Medio Oriente y al suave IPC en Chile</p>

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