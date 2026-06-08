Irán cesa ataques contra Israel bajo advertencia de escalada si se vuelve a agredir a Líbano

La nación persa aseguró que no han abandonado las negociaciones de paz. Estas nuevas definiciones aminoraron las alzas que registraba el petróleo a primera hora del día, dejando al Brent con un avance de 1% en US$ 94 el barril.

Irán anunció el lunes el cese de sus operaciones militares contra Israel, después de que un ciclo de ataques de represalia entre ambos países amenazara con poner en peligro los esfuerzos de paz en Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que cesaba sus ataques, pero advirtió que cualquier nuevo ataque por parte de Israel o cualquier acción hostil contra el Líbano desencadenaría "una respuesta mucho más fuerte y contundente".

A primera hora del lunes, se escucharon explosiones en el centro de Teherán, horas después de que Irán lanzara una andanada de misiles contra el norte de Israel en represalia por un ataque israelí anterior contra el sur de Beirut dirigido contra el grupo militante Hezbolá, aliado de Irán.

El bombardeo iraní fue el primero que Teherán lanzó contra Israel desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en abril.

Irán ha insistido en que el conflicto entre Israel y Hezbolá debe formar parte de la tregua más amplia, y ha advertido que tomaría represalias si Israel atacaba Beirut.

El Presidente estadounidense Donald Trump ha estado intentando llegar a un acuerdo con Irán para extender la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, una arteria crucial para el suministro de energía, que ha estado cerrada desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán por primera vez en febrero.

“Israel e Irán deben cesar inmediatamente los disparos”, escribió Trump el lunes en su plataforma Truth Social, añadiendo que ambas partes "buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, a menos que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino.

Teherán no ha "abandonado" las conversaciones de paz

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el país no ha "abandonado" las negociaciones de paz, a pesar de un período de 48 horas en el que se produjo el intercambio de disparos más intenso entre Israel e Irán desde el alto el fuego de abril. En una publicación en X, afirmó que Irán "no retrocederá ante ninguna amenaza", agregando que "la diplomacia y la defensa son los dos pilares del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno ni la mesa de negociaciones. "Si Dios quiere, con unidad y racionalidad, Irán saldrá victorioso también de esta prueba".

Los precios del petróleo se dispararon al abrir los mercados tras la escalada de hostilidades, que pareció socavar las perspectivas de un acuerdo más amplio. El crudo Brent subió más del 4,8%, hasta los US$ 97,58, mientras que el WTI, el referente estadounidense, ganó un 4,6%, hasta los US$ 94,70.

Sin embargo, la definición de la nación persa aminoró el repunte del crudo, de manera que a las 8 a.m. el Brent sube 1% hasta US$ 94,27, mientras que el WTI lo hace en igual porcentaje hasta US$ 91,43.