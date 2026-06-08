Escalan las hostilidades en Medio Oriente pese a llamados de Trump y el petróleo sube en medio del intercambio de ataques aéros entre Israel e Irán
El crudo Brent subió más del 4,8%, hasta los US$ 97,58, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, ganó un 4,6%, hasta los US$ 94,70. "Israel e Irán deben cesar inmediatamente los disparos", escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.
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Explosiones se escucharon en la mañana del lunes en el centro de Teherán, mientras Israel intercambiaba disparos con Irán y sus aliados en una serie de ataques que amenazaban con desencadenar una escalada de violencia en Oriente Medio.
Medios iraníes informaron de explosiones en el oeste, suroeste y este de Teherán poco antes del mediodía, hora local, horas después de que Israel anunciara haber atacado objetivos militares en el oeste y centro de Irán.
Los precios del petróleo subieron al abrir los mercados tras la escalada de hostilidades, lo que pareció socavar las perspectivas de un acuerdo más amplio. El crudo Brent subió más del 4,8%, hasta los US$ 97,58, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, ganó un 4,6%, hasta los US$ 94,70.
El domingo por la noche, Irán lanzó una andanada de misiles contra el norte de Israel en represalia por un ataque israelí previo contra el sur de Beirut, dirigido contra el grupo militante Hezbolá, aliado de Irán.
El ataque iraní, que no causó heridos, fue el primero que Teherán lanzó contra Israel desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en abril. Irán ha insistido en que el conflicto entre Israel y Hezbolá debe formar parte de la tregua y advirtió que tomaría represalias si Israel atacaba Beirut.
Una persona informada sobre los acontecimientos indicó que funcionarios israelíes estimaban que la reanudación de los combates podría durar "unos días", pero advirtió que "nadie sabe cómo podría escalar".
Israel no esperaba que Estados Unidos desempeñara un papel ofensivo en las hostilidades, pero probablemente utilizaría sus recursos en la región para ayudar a defender a Israel de los misiles entrantes, añadió la fuente.
Trump llama a cese del fuego
El presidente estadounidense Donald Trump ha estado intentando llegar a un acuerdo con Irán para extender la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz, una arteria crucial para el suministro de energía, que permanece cerrado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán por primera vez en febrero.
"Israel e Irán deben cesar inmediatamente los disparos", escribió Trump en su plataforma Truth Social el lunes.
Posteriormente añadió: "¡Ambas partes, Israel e Irán, buscan un alto el fuego inmediato! Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, a menos que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".
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