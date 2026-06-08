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Escalan las hostilidades en Medio Oriente pese a llamados de Trump y el petróleo sube en medio del intercambio de ataques aéros entre Israel e Irán

El crudo Brent subió más del 4,8%, hasta los US$ 97,58, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, ganó un 4,6%, hasta los US$ 94,70. "Israel e Irán deben cesar inmediatamente los disparos", escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

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Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 07:05 hrs.

guerra petróleo Estados Unidos Israel Irán Trump
<p>Una parte de un misil iraní que cayó en un área central de Cisjordania ocupada por Israel. (Foto: Reuters) </p>

Una parte de un misil iraní que cayó en un área central de Cisjordania ocupada por Israel. (Foto: Reuters)

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