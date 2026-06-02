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Mercado compra deuda en pesos y vende la UF por caída de expectativas inflacionarias en Chile

Sin embargo, las tasas swap siguen descontando que el próximo movimiento del Banco Central sería un alza de tasas de interés, algo que respondería a la fuerte representación de inversionistas extranjeros en este mercado.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 12:28 hrs.

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<p>Mercado compra deuda en pesos y vende la UF por caída de expectativas inflacionarias en Chile</p>

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