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Financiera automotriz BK sale al mercado a levantar $ 60 mil millones para expandir sus operaciones en Chile y Perú

La mayor colocación corporativa de bonos en pesos desde abril de 2021 recibió una demanda equivalente a 1,6 veces la oferta, según un comunicado oficial. BK tiene ahora en sus planes realizar un aumento de capital por $ 20 mil millones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 13:15 hrs.

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<p>Financiera automotriz BK sale al mercado a levantar $ 60 mil millones para expandir sus operaciones en Chile y Perú</p>

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