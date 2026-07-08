Latam Airlines convoca a accionistas para aprobar un plan de recompra de acciones de hasta el 5%
La iniciativa podría extenderse por hasta cinco años y entregaría al directorio amplias facultades para ejecutar las compras en el mercado.
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Latam Airlines dio un nuevo paso en su estrategia de administración de capital. La compañía informó este miércoles que su directorio aprobó convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para someter a votación un nuevo programa de recompra de acciones propias, una herramienta utilizada por las empresas para optimizar su estructura de capital y, en determinados escenarios, entregar una señal de confianza sobre el valor de la compañía.
De acuerdo con el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la junta se realizará el próximo 3 de agosto y tendrá como principal objetivo definir las condiciones del programa, cuyo límite, conforme a la legislación chilena, no podrá superar el 5% del total de las acciones suscritas y pagadas de Latam, ni extenderse por un plazo superior a cinco años.
La propuesta considera que los accionistas definan el porcentaje o monto máximo de acciones a adquirir, el objetivo del programa y su duración. Asimismo, deberán resolver si fijan directamente un rango de precios para las compras o si delegan esa facultad al directorio.
El plan también contempla otorgar amplias atribuciones al directorio para implementar la recompra en una o más operaciones y en las oportunidades que estime convenientes, utilizando los mecanismos permitidos por la normativa vigente. Entre ellas, figura la posibilidad de adquirir acciones directamente en rueda, sin aplicar el mecanismo de prorrata, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Se incluye la facultad de que, si el directorio lo estima conveniente, pueda vender posteriormente las acciones adquiridas sin ofrecerlas preferentemente a los accionistas, siempre que se respeten los requisitos legales aplicables.
La empresa determina que la eventual aprobación del programa entregará flexibilidad al directorio para definir el momento y las condiciones de las adquisiciones, de acuerdo con la evolución del mercado y la estrategia financiera de la compañía.
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