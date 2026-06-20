Minvu da primeros pasos para recuperar Mercado Central de Concepción: requiere US$ 48 millones
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A más de una década del incendio que lo dejó prácticamente inutilizable, el proyecto para recuperar el Mercado Central de Concepción comenzó a dar nuevos pasos en su tramitación. Esto, luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Biobío ingresara una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La propuesta -avaluada en US$ 48 millones- consiste en la demolición de algunas estructuras, su reconstrucción y la ampliación del Mercado Central de Concepción. Así, se espera la puesta en valor de las estructuras patrimoniales del mercado, incluyendo su bóveda central, naves laterales y fachadas históricas, junto con la reconstrucción de recintos comerciales y gastronómicos, la incorporación de espacios culturales y la habilitación de nuevas áreas de servicios.
Según los antecedentes presentados al SEA, la intervención abarca una superficie aproximada de 2,28 hectáreas y contempla una superficie edificada total de 18.140 metros cuadrados. Además, se consideran obras de mejoramiento del espacio público y la construcción de estacionamientos subterráneos para 214 vehículos, junto con áreas destinadas a carga y descarga de mercaderías.
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