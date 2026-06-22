Senadora Núñez adelanta las prioridades legislativas de la nueva bancada para la economía digital

Al centro, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante el lanzamiento de la nueva bancada.

Buscará articular una agenda regulatoria “habilitante”, en áreas como IA y protección de datos, para fomentar la innovación, la generación de empleo y el crecimiento económico.

El 11 de junio se creó en el Senado la Bancada Transversal para el Ecosistema Digital, la que reúne a 15 senadores para impulsar una agenda regulatoria en materias como economía digital, inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, gobernanza de datos, transferencia tecnológica y emprendimiento tecnológico, con el fin de que la economía digital sea un motor de crecimiento económico, productividad y generación de empleo.

La instancia es encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y está integrada por Ricardo Celis (PPD), Iván Flores (PDC), Miguel Ángel Calisto (IND-Evópoli), Rojo Edwards (IND-RN), Ximena Órdenes (IND-PS), Iván Moreira (UDI), Diego Ibáñez (FA), Karol Cariola (PC), Manuel José Ossandón (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Daniella Cicardini (PS), Javier Macaya (UDI), Gastón Saavedra (PS) y Rodolfo Carter (IND-REP).

Núñez explicó que buscan complementar el trabajo de la bancada para el fomento de las startups y la economía digital, creada a fines de 2024 en la Cámara de Diputados, y liderada por el diputado Diego Schalper (RN), para promover una regulación “moderna, habilitante, capaz de proteger los derechos de las personas y sin obstaculizar la innovación”.

La senadora comentó que para promover una relación permanente con el ecosistema tecnológico, coordinarán una agenda conjunta entre ambas cámaras, el Ejecutivo y representantes de este segmento, a través de mesas de trabajo y diálogos con startups, gremios, inversionistas, universidades y centros de investigación.

Prioridades

Núñez adelantó que una de las primeras tareas será tener instancias de diálogo con la sociedad civil para levantar las necesidades regulatorias y los “vacíos” detectados por los actores del ecosistema digital, y “luego tratar de inyectar esta mirada habilitante en todos aquellos proyectos que están en tramitación en el Congreso”.

Por ejemplo, buscan incorporar beneficios tributarios y alianzas público-privadas en la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, para promover el emprendimiento tecnológico.

También están trabajando con el Ejecutivo para definir una ley corta que resuelva la constitución de la Agencia de Protección de Datos Personales –que crea la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia en diciembre- y la definición de su Consejo Directivo, cuya propuesta fue rechazada en mayo por el Senado.

“Estamos poniéndonos de acuerdo en los nombres (de los consejeros), y en mejorar algunas cosas que no quedaron bien en la ley, como los plazos de entrada en vigencia”, dijo.

También impulsarán un proyecto de ley marco “integral” que posicione a la economía digital como motor de crecimiento para el país, y que "no parta de cero", sino basado en la legislación actual y los proyectos en discusión.

Entre las materias que priorizarán para cumplir su objetivo, destacó la modernización digital del Estado, el fortalecimiento de la resiliencia y de la infraestructura digital, y avanzar hacia una gobernanza de datos “responsable y coordinada”.