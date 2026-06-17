Gasco recauda más de US$ 90 millones con su primer bono desde 2018: la mitad irá a profundizar apuesta en minería e infraestructura

El vencimiento de la nueva deuda está a más de 20 años de distancia, algo "muy en línea con el desarrollo de largo plazo de nuestro plan estratégico", comentó el CFO del grupo energético, Rodrigo Baeza.

Empresas Gasco salió al mercado de renta fija por primera vez en casi una década, para mejorar su perfil financiero e invertir en infraestructura asociada al rubro de la minería.

La multinacional de soluciones energéticas ofreció UF 2 millones esta mañana -equivalentes a $ 81.600 millones, o bien US$ 92 millones-, a través de un remate holandés con la participación de Itaú y Banchile.

La tasa de colocación de 3,44% supone un spread de 89 puntos base sobre el bono soberano de referencia, y recibió una demanda de más de dos veces la oferta. El vencimiento de la deuda es en 2047, con 10 años de gracia y la opción de prepagar en 2029.

"Esto está muy en línea con el desarrollo de largo plazo de nuestro plan estratégico, porque estamos buscando alinear el perfil de vencimientos de nuestras obligaciones con el desarrollo de los proyectos que están dentro de nuestros planes estratégicos, algo muy importante para una empresa de infraestructura energética como la nuestra", dijo a DF el gerente de finanzas corporativo de Empresas Gasco, Rodrigo Baeza.

La compañía usará la mitad de los fondos en el refinanciamiento de un crédito puente suscrito el año pasado, mientras que el capital restante se destinará a proyectos mineros y de infraestructura.

"Gasco está desde hace unos años desarrollando soluciones energéticas para distintos clientes de varias industrias, y desde hace un tiempo se ha venido adjudicando algunos contratos en la minería. También estamos con proyectos en infraestructura que incluyen terminales de almacenamiento de propano, para poder suministrar estas soluciones energéticas que les estamos ofreciendo a nuestros clientes", explicó Baeza.

Hay que remontarse a 2018 para encontrar la última colocación de bonos de Gasco, que así llega de regreso al mercado en medio de una alta expectación. También en un entorno de oferta ajustada que ha generado spreads históricamente bajos entre los distintos emisores.