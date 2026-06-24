Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Renta Fija
Renta Fija

CMPC vende bonos híbridos por más de US$ 310 millones y mejora el spread respecto de su histórico debut en el formato

La colocación logró un diferencial de 171 puntos sobre el bono soberano de referencia, menos que los 189 registrados en agosto de 2025, cuando la empresa estrenó el primer bono híbrido del mercado chileno.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 11:54 hrs.

renta fija CMPC Bonos deuda deuda empresarial mercados locales Benjamín Pescio
<p>CMPC vende bonos híbridos por más de US$ 310 millones y mejora el spread respecto de su histórico debut en el formato</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
2
Regiones

Presencia de pesquero chino en astillero de Asmar activa operativo multisectorial liderado por Sernapesca y que involucró a la PDI, el SAG y la Seremi de Salud
3
Empresas

Spotify, sellos discográficos y plataformas de streaming activan lobby en Chile contra ley Tommy Rey
4
Economía y Política

Landerretche supera a Micco y se convierte en el nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
5
Mercados

Dólar cotiza al alza sobre $ 920 mientras la divisa escala en el plano global por diferenciales de tasas con la eurozona
6
Empresas

Cencosud profundiza su apuesta por supermercados en Brasil y acuerda compra de cadena premium St. Marche
7
DF LAB

La startup Floid vende su operación en EEUU a una fintech europea para enfocarse en Chile y Perú
8
Empresas

Ministra Toledo resalta que en 100 días han aprobado 72 proyectos por más de US$ 16 mil millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete