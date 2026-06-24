CMPC vende bonos híbridos por más de US$ 310 millones y mejora el spread respecto de su histórico debut en el formato

La colocación logró un diferencial de 171 puntos sobre el bono soberano de referencia, menos que los 189 registrados en agosto de 2025, cuando la empresa estrenó el primer bono híbrido del mercado chileno.

Inversiones CMPC concretó este miércoles una millonaria venta de bonos híbridos, que es la segunda en Chile y la tercera de su historia.

Si bien la serie S se inscribió en bolsa con un monto máximo de UF 10 millones, el vehículo de inversión de Empresas CMPC optó por salir a colocar UF 7 millones, fondos equivalentes a unos $ 286 mil millones, o bien US$ 312 millones, con destino a refinanciar pasivos.

El remate holandés logró una tasa de colocación promedio de 4,16% y, por ende, un diferencial (spread) de 171 puntos base (pb) sobre la tasa soberana de referencia, y de 91 pb sobre la deuda sénior de la propia empresa. También estuvo por debajo de la tasa de inscripción de 4,5%. Banchile, Santander y Link Capital Partners gestionaron la operación.

La papelera colocó en agosto de 2025 el primer bono híbrido del mercado chileno, logrando una tasa de 4,19% que, en ese entonces, significó un spread de 189 pb sobre la tasa soberana y de 109 sobre la deuda sénior. Poco después estrenó el formato en Nueva York.

Más familiarizados

Link Capital, que ha estructurado todas las emisiones de bonos híbridos en Chile, señaló que la demanda hizo unas 1,7 veces la oferta. "La transacción salió muy bien, estamos súper contentos. Hubo mucho interés de AFP, compañías de seguros y fondos mutuos, que son los tres grandes actores locales del mercado", dijo a DF el socio de la boutique financiera, Gonzalo Covarrubias.

¿Qué explicó la mejora del spread? "Ser los primeros fue muy innovador y un aporte al mercado de capitales, pero cuando creas el instrumento, no todos se atreven a comprarlo. Después salieron Arauco y SQM a colocar bonos híbridos, y entonces ahora el mercado ya lo conocía, y quiso ir a CMPC", señaló Covarrubias. A esto agregó que el respaldo del grupo Matte es muy valorado por los inversionistas.

Los bonos híbridos se caracterizan por ser considerados 50% patrimonio y 50% deuda para efectos de su clasificación de riesgo. CMPC podrá devolver todo el capital en 2033, y también tendrá la opción de extender el plazo de vencimiento hasta 2058, pero esto implicaría una serie de ajustes al alza en los pagos de intereses.

La empresa enfrentó ahora al mercado con menores notas crediticias, puesto que Fitch y Humphreys rebajaron a "A" la clasificación sobre sus bonos híbridos locales, un escalón menos, movimiento que se aplicó en general a sus títulos de deuda.

En todo caso, los precio de la celulosa fibra corta, que son los más relevantes para CMPC, han visto un cierto repunte en el último tiempo. Paralelamente, si bien las tasas largas en UF han subido a máximos del año, en esta sesión particular vieron caídas, como parte de una buena jornada para la renta fija a nivel global.

Aun con la mejora de la fibra corta, las acciones de la compañía siguen cotizando en sus menores precios desde mediados de 2022, con el mercado atento, entre otras cosas, a las exigencias de financiamiento que supondría el proyecto Natureza en Brasil.

La administración sigue previendo que durante este año se darán las condiciones habilitantes para que el directorio proceda a votar la aprobación del proyecto, que con US$ 4.600 millones sería la mayor inversión de una empresa chilena en el extranjero.