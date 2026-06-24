IPSA abre al alza con impulso de Latam a medida que el petróleo borra casi todos sus avances posteriores a la guerra

Viendo esto, los rendimientos del Tesoro aflojaban -5,5 puntos a dos años y 7,7 en el tramo a 10 años-, aunque no ha cambiado la perspectiva de alzas de tasas para 2026 que surgió tras la última reunión de la Fed.

Tras una jornada de pérdidas generalizadas, las bolsas mundiales transaban mixtas este miércoles, día en que no pasa desapercibida la nueva caída de los precios energéticos.

En Santiago, el S&P IPSA subía 0,8% hasta los 10.853,24 puntos, con fuerte respaldo de Latam Airlines (4,1%), una acción sensible al conflicto en Medio Oriente. También SQM-B (1,7%) le entregaba un buen respaldo al índice en estos primeros negocios.

El petróleo Brent caía 4,5% a US$ 73,6 por barril, a medida que el tráfico por el estrecho de Ormuz sigue volviendo a la normalidad, con lo que está a punto de borrar todas sus ganancias desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Viendo esto, los rendimientos del Tesoro aflojaban -5,5 puntos base (pb) a dos años y 7,7 pb a 10 años-, aunque no ha cambiado la perspectiva de alzas de tasas para 2026 que surgió tras la última reunión de la Reserva Federal.

En Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500 repuntaban 0,4%, y el Dow Jones se mantenía estable. Los inversionistas estarán atentos a los resultados de Micron, que se publicarán tras el cierre del mercado.

Por otro lado, el Euro Stoxx 50 de la eurozona caía 0,4%, mientras que el índice de Londres operaba plano. En Asia, el japonés Nikkei (-0,9%) volvió a alejarse de sus máximos históricos, y las bolsas chinas registraron subidas moderadas.