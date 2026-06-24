IPSA abre al alza con impulso de Latam a medida que el petróleo borra casi todos sus avances posteriores a la guerra
Viendo esto, los rendimientos del Tesoro aflojaban -5,5 puntos a dos años y 7,7 en el tramo a 10 años-, aunque no ha cambiado la perspectiva de alzas de tasas para 2026 que surgió tras la última reunión de la Fed.
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Tras una jornada de pérdidas generalizadas, las bolsas mundiales transaban mixtas este miércoles, día en que no pasa desapercibida la nueva caída de los precios energéticos.
En Santiago, el S&P IPSA subía 0,8% hasta los 10.853,24 puntos, con fuerte respaldo de Latam Airlines (4,1%), una acción sensible al conflicto en Medio Oriente. También SQM-B (1,7%) le entregaba un buen respaldo al índice en estos primeros negocios.
El petróleo Brent caía 4,5% a US$ 73,6 por barril, a medida que el tráfico por el estrecho de Ormuz sigue volviendo a la normalidad, con lo que está a punto de borrar todas sus ganancias desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Viendo esto, los rendimientos del Tesoro aflojaban -5,5 puntos base (pb) a dos años y 7,7 pb a 10 años-, aunque no ha cambiado la perspectiva de alzas de tasas para 2026 que surgió tras la última reunión de la Reserva Federal.
En Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500 repuntaban 0,4%, y el Dow Jones se mantenía estable. Los inversionistas estarán atentos a los resultados de Micron, que se publicarán tras el cierre del mercado.
Por otro lado, el Euro Stoxx 50 de la eurozona caía 0,4%, mientras que el índice de Londres operaba plano. En Asia, el japonés Nikkei (-0,9%) volvió a alejarse de sus máximos históricos, y las bolsas chinas registraron subidas moderadas.
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