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Dólar supera los $ 920 en la apertura a medida que la divisa escala en el plano global por diferenciales de tasas con la eurozona

El dollar index avanzaba 0,3% a nuevos máximos desde mayo de 2025, mientras que el cobre Comex retrocedía 1,7%. Por su parte, el petróleo Brent caía a su precio más bajo desde que empezó la guerra entre EEUU e Irán.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 08:38 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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