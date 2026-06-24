Dólar supera los $ 920 en la apertura a medida que la divisa escala en el plano global por diferenciales de tasas con la eurozona

El dollar index avanzaba 0,3% a nuevos máximos desde mayo de 2025, mientras que el cobre Comex retrocedía 1,7%. Por su parte, el petróleo Brent caía a su precio más bajo desde que empezó la guerra entre EEUU e Irán.

La dureza de la Reserva Federal (Fed) ha seguido contribuyendo a que el dólar global se fortalezca, y algo más nuevo es que, de momento, el alivio geopolítico también estaría conspirando a favor este miércoles.

En Chile, donde el dólar viene de cerrar con una fuerte alza este martes, la divisa escalaba $ 6,1 hasta los $ 921,8 en estos primeros negocios de mitad de semana, según los datos de Bloomberg,

El dollar index avanzaba 0,3% a 101,7 puntos, nuevos máximos desde mayo de 2025, y el cobre Comex bajaba 1,7% a US$ 6,11 por libra, su menor nivel en siete semanas, nuevamente acompañado por caídas de metales preciosos como el oro y la plata.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro caían a lo largo de la curva, más hacia los tramos largos, y el petróleo Brent bajaba 3% a US$ 74,8 por barril, a punto de borrar todas sus ganancias desde que empezó la guerra entre Estados Unidos e Irán, al ver cómo se reactivan los flujos por el estrecho de Ormuz.

"La combinación de un crecimiento más débil en la zona del euro y unos precios más bajos de la energía está contribuyendo a aliviar la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que suba aún más las tasas de interés", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

Los índices de gerentes de compras que se conocieron este martes contribuyeron a la tendencia, pues el índice compuesto de la eurozona lleva tres meses seguidos en zona de contracción (bajo los 50 puntos). En contraste, los de EEUU siguieron mostrando firmeza.

"Es probable que la divergencia en las expectativas de política monetaria entre el BCE y la Fed siga impulsando a la baja al tipo de cambio euro-dólar en el corto plazo, aunque dudamos de que esta tendencia se mantenga si la Fed no lleva a cabo las subidas de tasas este año", anticipó Hardman.

Tras su primera reunión bajo el mando de Kevin Warsh, los mensajes de la Fed llevan varios días dando qué hablar, ya que el banquero central se ha mostrado firme en devolver la inflación a su meta de 2% por los medios que sean necesarios, y buena parte de sus colegas respalda una subida de tasas este año.

Los mercados monetarios están descontando un tercio de probabilidad de que tan pronto como en julio la Fed anuncie una subida de 25 puntos base (pb) sobre la tasa clave, y casi 90% de chance de que esto ocurra en septiembre. Hacia adelante, la discusión ha mutado hacia la posibilidad de que sume alzas por 50 pb o incluso más.

Mañana jueves se publicará en EEUU la tercera y última lectura oficial del PIB del tercer trimestre, junto con los informes de gasto en consumo personal de mayo. Entre estas últimas series figura el deflactor subyacente de consumo y gasto personal, un indicador que la Fed mira de cerca para calibrar su política monetaria.