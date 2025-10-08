Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Renta Fija
Renta Fija

CMPC emite primer bono híbrido bajo la ley del Estado de Nueva York

La colocación fue por US$ 600 millones.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 16:45 hrs.

CMPC bono Wall Street inversionistas deuda Sofía Fuentes
<p>CMPC emite primer bono híbrido bajo la ley del Estado de Nueva York</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

IPC de septiembre sube dentro de las expectativas y la inflación en 12 meses se acelera a un 4,4%
2
Mercados

Colegios subvencionados llevan dos meses sin financiamiento para pagar el 1% de cotización adicional de pensiones
3
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
4
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo de cerezas a sociedad relacionada a familia González Folatre en US$ 16 millones
5
Economía y Política

Propuesta de tasa portuaria de Jara la pagarían exportadores o importadores y pone en alerta a la industria
6
Mercados

SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
7
Mercados

Negocio de search funds crece en Chile con foco en adquisición de empresas de hasta US$ 50 millones
8
Mercados

Bolsa chilena completa 10 jornadas de caídas en su racha negativa más larga desde 2018 por salida generalizada desde activos de riesgo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete