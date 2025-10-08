CMPC emite primer bono híbrido bajo la ley del Estado de Nueva York
La colocación fue por US$ 600 millones.
Noticias destacadas
Este martes, Inversiones CMPC S.A, dio por finalizada la colocación de un bono híbrido por US$ 600 millones bajo la norma 144-A (que permite ofrecer bonos a inversionistas institucionales en EEUU), y cuya operación periodo registró una demanda superior a los US$1.000 millones.
El alto interés de los inversionistas internacionales reflejó la confianza del mercado en la solidez financiera y las perspectivas del grupo forestal.
El bono, garantizado por la matriz Empresas CMPC y regido por la ley del Estado de Nueva York, contó con 11 bancos como compradores iniciales.
Con esta transacción, la compañía busca diversificar sus fuentes de financiamiento y seguir explorando estructuras innovadoras en mercados internacionales, reforzando su posición entre los emisores corporativos más relevantes de la región.
El estudio de abogados Cuatrecasas, asesoró a Inversiones CMPC en la operación. La socia a cargo de la transacción, Macarena Ravinet, destacó que “nos enorgullece haber asesorado una vez más a CMPC, especialmente en una operación tan innovadora para el mercado y trascendental para la compañía, tanto por su estructura pionera como por el notable interés que despertó entre los inversionistas”.
