El arquitecto Juan Pablo Del Río, el primer recambio confirmado para el directorio de Falabella

Esta semana José Luis Del Río anunció que no repostulará a la mesa de Falabella y que los hermanos Del Río Goudie habían decidió votar por Juan Pablo Del Río en la próxima elección de abril. El cambio asegura la llegada a dicha mesa de un hombre más que fogueado en la industria del retail, quien ha presidido Sodimac por 28 años. Con amplios intereses y negocios en la industria de la construcción y automotriz -está instalado en el board mundial de la inglesa Inchcape-, en Chile maneja negocios como Neohaus y en los ‘90 hasta fundó una compañía ligada a la industria del mármol.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

El “arquitecto” de Sodimac
Neohaus y mármoles

