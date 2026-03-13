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“Un talento fuera de lo común", Alejandro Aravena sobre el Pritzker a Smiljan Radić

El jueves por la mañana se celebró al arquitecto chileno Smiljan Radić Clarke, nuevo premio Pritzker, conocido como el Nobel de la arquitectura. Se convierte en el laureado número 55 de este galardón y en el segundo chileno en recibirlo, 10 años después de Alejandro Aravena. “Una curiosidad intelectual y, aún más, un inconformismo riguroso: esa disposición a salir de la zona de confort”, destacó el propio Aravena, quien además fue uno de los jurados de esta edición.

Por: Sofía García-Huidobro - Fotos www.pritzkerprize.com

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 10:00 hrs.

Arquitectura premios Arte internacional
<p>“Un talento fuera de lo común", Alejandro Aravena sobre el Pritzker a Smiljan Radić</p>

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